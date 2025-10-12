Ο Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο στη διάσκεψη για τη Γάζα στην Αίγυπτο

Aπό τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, προσκλήθηκαν Ελλάδα και Κύπρος στη διάσκεψη για τη Γάζα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απέστειλε επίσημη πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Οι ΗΠΑ έχουν επεκτείνει τη λίστα των προσκεκλημένων, συμπεριλαμβάνοντας Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Καναδά, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράν, Πακιστάν, Ινδία, Ινδονησία, Ισπανία, Κύπρο, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Ουγγαρία, Ελλάδα και Ελ Σαλβαδόρ.

🚨Following up on my story from yesterday: The U.S. State Department today issued an official invitation to the leaders' summit on Gaza, which will be held on Monday in Sharm El-Sheikh

🚨The U.S. has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan,… https://t.co/LGnd88XRLW pic.twitter.com/yzLjKevAaZ

— Barak Ravid (@BarakRavid) October 11, 2025

Σύμφωνα με ορισμένες πηγές έχει προσκληθεί και το Ιράν, ενώ το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει.

Πηγή: cnn.gr

