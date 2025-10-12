Ο Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο στη διάσκεψη για τη Γάζα στην Αίγυπτο

Aπό τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, προσκλήθηκαν Ελλάδα και Κύπρος στη διάσκεψη για τη Γάζα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.

 

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απέστειλε επίσημη πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Οι ΗΠΑ έχουν επεκτείνει τη λίστα των προσκεκλημένων, συμπεριλαμβάνοντας Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Καναδά, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράν, Πακιστάν, Ινδία, Ινδονησία, Ισπανία, Κύπρο, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Ουγγαρία, Ελλάδα και Ελ Σαλβαδόρ.

Σύμφωνα με ορισμένες πηγές έχει προσκληθεί και το Ιράν, ενώ το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει.

