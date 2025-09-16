Ο Τραμπ μηνύει τους New York Times για τα ρεπορτάζ με τον Έπστιν και ζητά 15 δισ. δολάρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταθέτει μήνυση και αγωγή 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά των New York Times για συκοφαντική δυσφήμιση σχετικά με άρθρα για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη, Τζέφρι Έπστιν.

Η μήνυση και αγωγή σχετίζονται με τη δημοσίευση άρθρων της εφημερίδας για τις σχέσεις του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Τζέφρι Έπστιν τον Ιούλιο και τον σάλο που προκλήθηκε με το περιβόητο σκίτσο και τις ευχές του προέδρου των ΗΠΑ στα γενέθλια του χρηματιστή και καταδικασμένου σεξουαλικού παραβάτη το 2003, για τα 50ά γενέθλιά του.

Trump to file $15 billion defamation and libel lawsuit against New York Times https://t.co/KW1zW9nPSm pic.twitter.com/dCOG4mQVni

— New York Post (@nypost) September 16, 2025

«Έχω τη μεγάλη τιμή να ασκώ αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον των New York Times», ανακοίνωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας του, Truth Social.

«Οι "Times" επιδόθηκαν για δεκαετίες στη μέθοδο του να ψεύδονται όσον αφορά τον αγαπημένο σας πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!)», συνέχισε.

Donald J. Trump Truth Social 09.15.25 11:45 PM EST Today, I have the Great Honor of bringing a $15 Billion Dollar Defamation and Libel Lawsuit against The New York Times, one of the worst and most degenerate newspapers in the History of our Country, becoming a virtual… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 16, 2025

Η εφημερίδα είχε αποκαλύψει σημείωμα με άφθονα σεξουαλικά υπονοούμενα που φέρεται να είχε στείλει στον θανόντα προαγωγό ανηλίκων κοριτσιών ο επιχειρηματίας τότε Τραμπ.

Ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί την εφημερίδα πως τύπωσε ψέματα για τον ίδιο, την οικογένειά του και την επιχειρηματική δραστηριότητά του, καθώς και για κινήματα προσκείμενα στους ρεπουμπλικάνους και ιδεολογίες, ιδίως το «κίνημα πρώτα η Αμερική» και το «κίνημα MAGA».

Πρόσθεσε ότι η μήνυση και αγωγή «κατατίθεται» σε δικαστήριο στη Φλόριντα, χωρίς να υπεισέλθει σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Οι Τάιμς της Νέας Υόρκης δεν έχουν αντιδράσει.

Πηγή: skai.gr