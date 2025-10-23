Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη - Ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

«Ψυχροπολεμικό» το κλίμα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία καθώς η προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στην Βουδαπέστη ακυρώθηκε, με τον Αμερικανό πρόεδρο να σχολιάζει πως απλά «δεν του φάνηκε φρόνιμο».

Αν και όλος ο πλανήτης περίμενε εξελίξεις στη ουκρανικό ζήτημα, στη συνάντηση που θα είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως γυρνάει την πλάτη του στον Ρώσο ομόλογό του. Πληροφορίες για την ακύρωση της συνάντησής τους είχαν αρχίσει να μεταδίδονται από την Τετάρτη (22.10.2025). Ο Αμερικανός πρόεδρος ωστόσο το ανακοίνωσε ξεκάθαρα στους δημοσιογράφους, από το Οβάλ Γραφείο.

Τόνισε ότι οι συζητήσεις του με τον Ρώσο ομόλογό του για την Ουκρανία δεν έχουν οδηγήσει .πουθενά. «Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», είπε συγκεκριμένα.

Μαζί με την ακύρωση ωστόσο, ήρθαν και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με τον υπουργός Οικονομίας, Σκοτ Μπέσεντ να ανακοινώνει πως αυτές στοχεύσουν στις 2 μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δε πως ελπίζει αυτές οι κυρώσεις να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μάρκο Ρούτε.

Με την σειρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο τόνισε πως παρά την ακύρωση της συμφωνίας αλλά και τις κυρώσεις, δεν θέλει να σταματήσουν οι συνομιλίες για το μέλλον της Ουκρανίας, ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία.

«Επιθυμούμε πάντα να συναντηθούμε με τους Ρώσους. Ενδιαφερόμαστε πάντα για διάλογο εάν υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε στην ειρήνη στην Ουκρανία», τόνισε.

Οι κυρώσεις αφορούν τις εταιρείας Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Με δεδομένη την άρνηση του προέδρου (σ.σ. της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) επιβάλλει κυρώσεις στις δυο μεγαλύτερες (ρωσικές) πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του.\

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

«Δεν πρόκειται να διδάξουμε σε άλλους πως να εκτοξεύουν τους Tomahawk»

Στις δηλώσεις του, διέψευσε το δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal που υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ άναψαν το «πράσινο φως» στην Ουκρανία για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς σε επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον «δεν έχει καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους».

Ανέφερε δεν πως οι ΗΠΑ δεν μπορούν να έχουν τον έλεγχο στο πώς η Ουκρανία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει πυραυλικά συστήματα άλλων χωρών.

«Οι Tomahawk είναι πολύ περίπλοκοι. Ο μόνος τρόπος που θα εκτοξευτεί ένας Tomahawk είναι αν τον εκτοξεύσουμε εμείς, και δεν πρόκειται να το κάνουμε. Ξέρουμε πώς να τους χρησιμοποιούμε και δεν πρόκειται να διδάξουμε σε άλλους», εξήγησε.

«Ο Σι Τζινπίνγκ μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή στον Βλαντιμίρ Πούτιν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην επικείμενη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ λέγοντας πως ο Κινέζος πρόεδρος μπορεί να παίξει ρόλο στο Ουκρανικό.

«Θεωρώ πως μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή στον Πούτιν. Θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για τη Ρωσία και την Ουκρανία», τόνισε.

Συμπλήρωσε πως θέλει διμερή συμφωνία για το εμπόριο με τον κινέζο πρόεδρο και ότι θα εγείρει ανησυχίες για την αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Πεκίνο.

«Νομίζω θα κλείσουμε συμφωνία», προέβλεψε, λέγοντας ακόμη πως θέλει η Κίνα να ξαναρχίσει να αγοράζει σόγια από τις ΗΠΑ, με φόντο τις απειλές του για απαγορευτικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

Ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε ακόμη πως θεωρεί πιθανή συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα, εξηγώντας ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας προτείνει αποκλιμάκωση στο πεδίο των πυρηνικών εξοπλισμών και ότι η Κίνα θα μπορούσε να προστεθεί σε τέτοιο πλαίσιο — παρότι το Πεκίνο έχει αποκλείσει επανειλημμένα οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο.

