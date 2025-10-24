Ο ΤΟΕΒ Μεσολογγίου παίρνει θέση για ψευδή δημοσιεύματα σχετικά με τις πλημμύρες

Επίσημα ανακοίνωση εξέδωσε ο ΤΟΕΒ Μεσολογγίου, παίρνοντας θέση για ψευδή δημοσιεύματα που του αποδίδουν ευθύνες για τις χθεσινές πλημμύρες στην περιοχή.

Σε ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου, Κωνσταντίνος Καραδήμας και ο γενικός γραμματέας, Ιωάννης Νούλας αναφέρεται

Σχετικά με τη χθεσινή πλημμύρα στο Μεσολόγγι και τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν περί ευθύνης του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Μεσολογγίου, ο ΤΟΕΒ Πεδιάδας Μεσολογγίου ανακοινώνει ότι:

Η ευθύνη λειτουργίας των αποστραγγιστικών αντλιοστασίων του εγγειοβελτιωτικού δικτύου της περιοχής Μεσολογγίου ΔΕΝ ανήκει στην αρμοδιότητα και δικαιοδοσία του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Μεσολογγίου.

Ο ΤΟΕΒ Πεδιάδας Μεσολογγίου επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νομίμου μέσου και κατά παντός υπαιτίου για όσα ψευδή και αναληθή δημοσιεύτηκαν και διαδόθηκαν, προς προστασία της φήμης και αξιοπιστίας του Οργανισμού και προστασία της προσωπικότητας των μελών της διοίκησής του.