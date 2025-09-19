Ο ΤΟΕΒ Ευηνοχωρίου ρωτά αν πληρώνουν οι άλλοι ΤΟΕΒ

Ο ΤΟΕΒ Ευηνοχωρίου ρωτά αν οι άλλοι ΤΟΕΒ πληρώνουν το ρεύμα τους, αποκαλύπτοντας τις ανισότητες και τα χρέη που προκαλούν διαμάχες μεταξύ των Οργανισμών.

Και να έτσι που κατάντησε το ζήτημα με τα χρέη των ΤΟΕΒ, από τη στιγμή που καμία κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια δεν κατάφερε να «μαζέψει» την κατάσταση, θα ζήσουμε και διαμάχες μεταξύ των Οργανισμών.

Και το επίδικο θα είναι «δηλαδή εσύ είσαι πιο μάγκας από εμένα;» Και εξηγούμαστε: Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ευηνοχωρίου έστειλε επιστολή στο ΔΕΔΔΗΕ ζητώντας να πληροφορηθεί αν οι λοιποί ΤΟΕΒ της περιοχής θα χρεωθούν το ρεύμα που κατανάλωσαν τα τελευταία χρόνια, καταφέρνοντας με δικαστικές αποφάσεις να ηλεκτροδοτήσουν τα αντλιοστάσιά τους. Λόγω των χρεών προς της ΔΕΗ πάροχος των υπερχρεωμένων ΤΟΕΒ είναι πλέον ο ΔΕΔΔΗΕ. Και το ερώτημα που βάζει ο ΤΟΕΒ Ευηνοχωρίου είναι αν το ρεύμα αυτό πληρώνεται…

Η ερώτηση μπαίνει γιατί όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ στην επιστολή του «οργανισμοί όπως τα Τ.Ο.Ε.Β. Λεσινίου, Τ.Ο.Ε.Β. Κατοχής, Τ.Ο.Ε.Β. Μεσολογγίου κ.α. δεν έχουν πάροχο συνεπώς δεν έχουν και κόστος ρεύματος, οι τιμές χρέωσης τους προς του παραγωγούς είναι πολύ μικρές συγκριτικά με τις δικές μας που πρέπει να αποδίδουμε στον πάροχό μας τα χρεωθέντα».

«Οι οργανισμοί αυτοί θα χρεωθούν την καταναλωθείσα ηλεκτρική ενέργεια όλων αυτών των ετών ή θα είναι για μια ακόμα φορά, στο κράτος δικαίου που ζούμε, οι “κερδισμενοι” που δεν πληρώνουν εις βάρος των υπολοίπων;» ρωτά ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ευηνοχωρίου. Μάλιστα αναρωτιέται μήπως «χρειάζεται να εφαρμόσουμε κι εμείς το σύστημα “Δεν πληρώνω”;»

Η αλήθεια πάντως είναι ότι στην Ελλάδα το «δεν πληρώνω» αποδίδει, ίσως όχι στο διηνεκές, αλλά σίγουρα μέχρι να επιληφθεί κάποιος. Το πρόβλημα είναι πως όταν ο αρμόδιος (η Κυβέρνηση) δεν επιλαμβάνεται, τότε δημιουργούνται τα «κορόιδα» που πληρώνουν και οι «μάγκες» που δεν πληρώνουν…

