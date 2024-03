Ο θρυλικός Καρλ Λιούις συμφώνησε με τον Τεντόγλου για τη βαλβίδα: «Πρέπει να ζητείται η γνώμη των αθλητών»

Ένας από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών, ο μυθικός Καρλ Λιούις, συμφώνησε με τα λεγόμενα του Μίλτου Τεντόγλου σε ό,τι έχει να κάνει με την αλλαγή που σχεδιάζει η παγκόσμια ομοσπονδία για το άλμα εις μήκος.

Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης είναι αντίθετος στα σχέδια της παγκόσμιας ομοσπονδίας να… καταργήσει δοκιμαστικά την βαλβίδα (η ταινία που πατούν οι αθλητές πριν κάνουν το άλμα) και να δημιουργήσει μια ζώνη απογείωσης, όπου θα καταγράφεται το τελικό πάτημα του αθλητή και η καταμέτρηση του άλματος θα ξεκινά από εκείνο το σημείο.

Ετσι, αυτή την ενδεχόμενη αλλαγή σχολίασε και ο Καρλ Λιούις, με τον Αμερικανό να συμφωνεί 100% με όσα είπε ο Έλληνας πρωταθλητής, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης στα social media.

«Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να συμβουλευόμαστε τους αθλητές. Δεν θα συμφωνούσαν ποτέ με αυτήν την αλλαγή μορφής. Έχω ακούσει τόσες απόψεις αλλά όχι από τους άλτες. Τώρα, κάθε άλτης πρέπει να μιλήσει και να τους κάνει να καταλάβουν ότι δεν θα δεχτούν αυτές τις αλλαγές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καρλ Λιούις.

This is exactly why the athletes need to be consulted. They would never agree with this format change. I’ve heard so many opinions but not from the jumpers. Now, every jumper needs to speak up and make them understand that they will not accept these changes. https://t.co/YYRmYtOAer

— Carl Lewis (@Carl_Lewis) March 2, 2024