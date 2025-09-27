Ο Θανάσης Παπαθανάσης θα εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο της Βουλής στις εκδηλώσεις στην Αμφιλοχία

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θανάσης Παπαθανάσης, θα παραστεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αμφιλοχία, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, στον επίσημο εορτασμό για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη νικηφόρα Νυκτομαχία του Καρβασαρά (1825).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του ήρωα της Επανάστασης, Γεωργίου Καραϊσκάκη, έργο του γλύπτη Ευάγγελου Τύμπα, ως ελάχιστος φόρος τιμής στον πρωτοστατήσαντα της ιστορικής μάχης.