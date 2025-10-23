Ο Θανάσης Παπαθανάσης στη Διακοινοβουλευτική Ένωση στη Γενεύη

Παρουσία του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Θανάση Παπαθανάση στη Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU) στη Γενεύη — Παρεμβάσεις για Δημοκρατία, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Παγκόσμια Οικονομία

Στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (Inter-Parliamentary Union – IPU) στη Γενεύη, ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Κοινοβούλιο, συμμετείχε και τοποθετήθηκε στις συνεδριάσεις των Μόνιμων Επιτροπών Δημοκρατίας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων καθώς και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Κατά τις παρεμβάσεις του, ο κ. Παπαθανάσης ανέδειξε με σαφήνεια τις ελληνικές θέσεις και υπογράμμισε τον ρόλο που οφείλουν να έχουν τα εθνικά κοινοβούλια ως θεματοφύλακες της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της παγκόσμιας συνεργασίας.

1. Δημοκρατία & Ανθρώπινα Δικαιώματα — «Η Δημοκρατία δεν είναι δεδομένη• απαιτεί διαρκή υπεράσπιση»

Ο κ. Παπαθανάσης επεσήμανε ότι στη νέα ψηφιακή εποχή, οι δημοκρατικοί θεσμοί πρέπει να προσαρμοστούν στις προκλήσεις της παραπληροφόρησης, της πόλωσης και των νέων μορφών επιρροής στη δημόσια σφαίρα. Τόνισε ότι:

• Η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζωντανές αξίες που χρειάζονται συνεχή εγρήγορση

• Η ψηφιακή εποχή οφείλει να υπηρετεί τη διαφάνεια και τη συμμετοχή, όχι τη χειραγώγηση

• Η προστασία των νέων, των γυναικών και των ευάλωτων ομάδων αποτελεί προτεραιότητα για την δημοκρατία μας.

Με τις τοποθετήσεις του, υπογράμμισε τον ιστορικό ρόλο της Ελλάδας — ως κοιτίδας της Δημοκρατίας — αλλά και τη σημερινή της προσήλωση στο κράτος δικαίου, τον πλουραλισμό και τη θεσμική θωράκιση των ελευθεριών.

2. Βιώσιμη Παγκόσμια Οικονομία — «Η οικονομία του μέλλοντος πρέπει να είναι δίκαιη, πράσινη και διαφανής»

Στην Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο κ. Παπαθανάσης εστίασε σε τρεις κεντρικούς άξονες:

• Καταπολέμηση της φοροαποφυγής και δίκαιη φορολόγηση των πολυεθνικών, με στήριξη στο παγκόσμιο πλαίσιο του ΟΟΣΑ

• Μείωση προστατευτισμού και εμπορικών εμποδίων, ενίσχυση κανόνων δίκαιου και ανοιχτού εμπορίου

• Οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική ισορροπία και σεβασμό στο περιβάλλον, ώστε η πρόοδος να αφορά όλους και όχι λίγους

Ανέδειξε επίσης τις εθνικές μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας στην πράσινη μετάβαση, την εξυγίανση και διαφάνεια στα δημόσια οικονομικά και τη στήριξη των μικρομεσαίων και πιο ευάλωτων πολιτών, τονίζοντας ότι οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί πρέπει να παρακολουθούν και να ελέγχουν την εφαρμογή πολιτικών που υπηρετούν το συλλογικό συμφέρον.

Δήλωση Θανάση Παπαθανάση

«Η Ελλάδα με σχέδιο, συνέπεια και πίστη στις αξίες της Δημοκρατίας συμμετέχει και παρεμβαίνει σε όλα τα διεθνή forum του πλανήτη. Οι δημοκρατικοί θεσμοί, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δίκαιη, βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι θεωρία• είναι υποχρέωση ευθύνης και αλληλένδετοι πυλώνες για ένα δικαιότερο κόσμο. Τα κοινοβούλια οφείλουν να συνεργάζονται, να θεσπίζουν κανόνες, να υπερασπίζονται την αλήθεια και να αποδεικνύουν ότι η Δημοκρατία μπορεί να παράγει λύσεις για όλους».