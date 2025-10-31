Ο Θ. Παπαθανάσης για το νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας – «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση και αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας»

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία ουσιαστική και στοχευμένη μεταρρύθμιση που συνεχίζει τον συνολικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για ένα σύγχρονο, ψηφιακό και προσβάσιμο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε πως το νομοσχέδιο:

• Ενισχύει τη λειτουργία των νοσοκομείων με νέο και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης.

• Δημιουργεί κίνητρα για τους γιατρούς ώστε να παραμείνουν στο δημόσιο σύστημα, αποτρέποντας τη φυγή στο εξωτερικό.

• Ενδυναμώνει την πρωτοβάθμια φροντίδα και επεκτείνει την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών.

• Εξασφαλίζει ταχύτερη και ισότιμη πρόσβαση σε αναγκαίες θεραπείες και φάρμακα υψηλού κόστους.

• Θεσπίζει κατ’ οίκον νοσηλεία με κανόνες ποιότητας και ασφάλειας για τους ασθενείς.

Ο Βουλευτής υπογράμμισε ότι γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την αναβάθμιση του ΕΣΥ στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας:

• Αναβαθμίσεις και νέος εξοπλισμός στα Νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου.

• Ανακαίνιση και ενίσχυση πέντε Κέντρων Υγείας: Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Θέρμου, Ναυπάκτου και Χαλκιόπουλου.

• Δρομολόγηση του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου στο Αγρίνιο – έργο καθοριστικής σημασίας για ολόκληρη την περιοχή.

• Ενίσχυση με νέους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό.

«Η προσπάθεια για την αναβάθμιση του ΕΣΥ συνεχίζεται με πράξεις, όχι με συνθήματα. Με σχέδιο, συνέπεια και επενδύσεις στον άνθρωπο – στον ασθενή, στον γιατρό, στο νοσηλευτή. Με έργα, με ψηφιακά εργαλεία, με ανθρώπινο σεβασμό. Στόχος μας μια Υγεία προσβάσιμη και ποιοτική για όλους τους πολίτες» κατέληξε ο κ. Παπαθανάσης.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία:

https://youtu.be/8rtjNEMw_5U?si=3yzqIgVjhGxo2GVZ