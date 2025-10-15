Ο Θ. Παπαθανάσης για το νέο νομοσχέδιο - "Μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που "αγγίζει" την καρδιά της κοινωνίας, τον κόσμο της εργασίας"

Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Παπαθανάσης μίλησε στη Βουλή των Ελλήνων για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως πρόκειται για: "μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που "αγγίζει την καρδιά της κοινωνίας, τον κόσμο της εργασίας".

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του κ. Παπαθανάση:

Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, τοποθετήθηκε από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που «αγγίζει την καρδιά της κοινωνίας – τον κόσμο της εργασίας».

Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι το νομοσχέδιο είναι αποτέλεσμα ανοιχτής και δημοκρατικής διαδικασίας, με συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων, και εκφράζει τη φιλοσοφία της Κυβέρνησης για μια δίκαιη, σύγχρονη και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, όπου ο εργαζόμενος προστατεύεται, η γραφειοκρατία μειώνεται και το κράτος λειτουργεί αποτελεσματικά και ψηφιακά.

Στην ομιλία του ανέδειξε τους τέσσερις βασικούς άξονες του νομοσχεδίου:

• Ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

• Διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με πρακτικές διευκολύνσεις και ευελιξία στον χρόνο εργασίας.

• Απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών προσλήψεων μέσω του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

• Στήριξη των συνταξιούχων και μείωση των ασφαλιστικών βαρών για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και μια σειρά από σημαντικές κοινωνικές ρυθμίσεις που ενισχύουν την προστασία του εργαζομένου και της οικογένειας:

• Το επίδομα γονικής άδειας καθίσταται αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, διασφαλίζοντας ότι κάθε οικογένεια λαμβάνει στο ακέραιο την ενίσχυση που δικαιούται.

• Η προστασία της μητρότητας επεκτείνεται και στις ανάδοχες μητέρες — ένα ξεκάθαρο μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας και ισότητας.

• Καθιερώνεται διάταξη που προστατεύει τον εργαζόμενο από κάθε προσπάθεια μείωσης των αποδοχών του μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι «η Ελλάδα του 2025 είναι μια χώρα που σέβεται την εργασία, προστατεύει τους πολίτες και προχωρά μπροστά με σχέδιο και αποφασιστικότητα», αναφερόμενος και σε σειρά ρυθμίσεων που ενισχύουν τη μητρότητα, την οικογένεια, τους συνταξιούχους και την ισότητα των φύλων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, επισημαίνοντας ότι η χρήση της έχει ήδη αυξήσει κατά 1,8 εκατομμύρια ώρες τις καταγεγραμμένες υπερωρίες, ενώ οι αποδοχές των εργαζομένων έχουν αυξηθεί κατά 48%, αποδεικνύοντας ότι η πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει χειροπιαστά αποτελέσματα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεχή μείωση της ανεργίας από το 19% στο 8%, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία «ανέστρεψε τη λογική της ανεργίας και της επιδοματικής πολιτικής, δημιουργώντας σταθερές θέσεις εργασίας και προοπτικές για όλους».

Κλείνοντας, ο Θανάσης Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι η «Δίκαιη Εργασία για Όλους» δεν είναι σύνθημα, αλλά πολιτική πράξη που αφορά κάθε εργαζόμενο, κάθε επιχείρηση, κάθε οικογένεια.

«Η ανάπτυξη και η κοινωνική δικαιοσύνη μπορούν να συνυπάρχουν — και η κυβέρνηση το αποδεικνύει καθημερινά με έργα και όχι με λόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία:

https://youtu.be/5u4qmMV0340