Ο τελευταίος των θρύλων στην Καταβόθρα Ευρυτανίας - Η ιστορία του 96χρονου Χριστόφορου

Η συγκλονιστική ιστορία του 96χρονου Χριστόφορου, ο τελευταίος των θρύλων στην Καταβόθρα Ευρυτανίας, όπου μιλά για όσα βίωσε την κατοχή, τον εμφύλιο και το κάψιμο του χωριού.

Στην Καταβόθρα Ευρυτανίας οι άνθρωποι του Greek Village Life συνάντησαν τον παππού Χριστόφορο, 96 ετών, που άνοιξε την καρδιά του και μοιράστηκε συγκλονιστικές μνήμες από μια Ελλάδα που χάνεται: την κατοχή, τον εμφύλιο και το κάψιμο του χωριού, τα πανηγύρια και τα παραδοσιακά γλέντια, τη ζωή με τη γη και την κτηνοτροφία.

Μια ζωντανή μαρτυρία για την ιστορία, τα ήθη και την απλότητα της παλιάς υπαίθρου.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: