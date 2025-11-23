Ο τελευταίος Σαρακατσάνος κτηνοτρόφος του Ολύμπου – 900 πρόβατα στο βουνό

Η ζωή του κ. Γιώργου στους πρόποδες του Ολύμπου, ο τελευταίος Σαρακατσάνος κτηνοτρόφος, στο ιστορικό Δίον Πιερίας.

Από παιδί διάλεξε τα πρόβατα αντί για τα “γράμματα” και στα 14 του χρόνια ανέβασε μόνος του 250 πρόβατα στην Πετρόστρουγκα, φτάνοντας αργότερα να βόσκει 900 ζώα για 48 ολόκληρα καλοκαίρια στο βουνό.

Ο κ. Γιώργος μιλά για την παιδική του ηλικία, τη ζωή στη στάνη, τις πίτες και τη σαρακατσάνικη φιλοξενία, τα γλέντια, τα μοιρολόγια και τον πλούτο της ζωής που δεν μετριέται με χρήματα αλλά με ευτυχία, αγάπη και παρέα. Ένα ζωντανό μάθημα παράδοσης από τον «τελευταίο Σαρακατσάνο του Ολύμπου.

Δείτε το βίντεο το Greek Village Life: