Ο ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας «αποχαιρετά» τον Αλέκο Φλαμπουράρη – «Καλό ταξίδι σύντροφε»

Με βαθιά συγκίνηση η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας «αποχαιρετά» τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό Επικρατείας , Αλέκο Φλαμπουράρη, που απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών.

Σε ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται:

Σήμερα αποχαιρετούμε με βαθύ σεβασμό και συγκίνηση έναν από τους πιο σημαντικούς αγωνιστές της Αριστεράς, έναν άνθρωπο που συνέβαλλε καθοριστικά στο χτίσιμο και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ: τον Αλέκο Φλαμπουράρη.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, όχι μόνο στην πολιτική ζωή, αλλά στην ψυχή της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Γεννημένος το 1938 στην Αθήνα, από πολύ νωρίς ένιωσε το κάλεσμα του αγώνα. Στα μαθητικά του χρόνια εντάχθηκε στο μαθητικό κίνημα, συμμετείχε ενεργά στην πολιτική, ενώ στη δικτατορία δεν δίστασε να αναμετρηθεί με την Τυραννία Στη συνέχεια, μέσα από τον ΚΚΕ Εσωτερικού, τον Συνασπισμό και την Ανανεωτική Αριστερά, ο Αλέκος έδωσε ψυχή και νου στην οικοδόμηση μιας Αριστεράς σύγχρονης, δημοκρατικής, ενεργής στην κοινωνία.

Η συμμετοχή του στο ιδρυτικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας μας. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, υπηρέτησε ως Υπουργός Επικρατείας για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου. Η στάση του εκεί δεν ήταν απλώς γραφειοκρατική — ήταν στάση ευθύνης, αίσθησης καθήκοντος, και μιας βαθιάς πίστης ότι η πολιτική δεν είναι μόνο εξουσία, αλλά υπηρεσία στους πολίτες.Ως στέλεχος, λειτουργούσε πάντοτε με σύνεση, συντροφικότητα, πνεύμα διαλόγου και συνεννόησης. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, υπήρξε γέφυρα ανάμεσα σε γενιές αγωνιστών, πόλος σταθερότητας ακόμα και σε πιο θυελλώδεις περιόδους.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, όμως, δεν ήταν μόνο πολιτικός. Ηταν και άνθρωπος της πράξης. Πολιτικός μηχανικός στην εκπαίδευση, κατάφερε να συνδυάσει την τεχνική του γνώση με το όραμα για μια κοινωνία δικαιοσύνης και ισότητας. Η ζωή του ήταν μια διαρκής μάχη — για δημοκρατία, για την Αριστερά, για αλληλεγγύη. Και ακόμη όταν αποχώρησε από την ενεργό πολιτική, δεν εγκατέλειψε ποτέ την εμπλοκή: διατηρούσε επαφές με τα στελέχη του κόμματος, ήταν παρών στο αίσθημα του πολιτικού πυλώνα, της συλλογικής ευθύνης.

Σήμερα, από το βήμα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας, θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη. Ο Αλέκος ήταν ένας μαχητής της ιδέας, ένας άνθρωπος που πίστευε ότι η Αριστερά μπορεί να κάνει πραγματική αλλαγή — όχι μόνο στα λόγια, αλλά με έργα, με καρδιά, με διάρκεια. Η κληρονομιά του δεν θα χαθεί. Θα μας εμπνέει να εργαζόμαστε ακούραστα, να λειτουργούμε με ενότητα και διάλογο, να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας και το καθήκον μας απέναντι στην κοινωνία.

Ως Νομαρχιακή Επιτροπή έχουμε χρέος να κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα του Αλέκου Φλαμπουράρη. Να συνεχίσουμε — όπως εκείνος — με πίστη, αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα, για μια κοινωνία ελεύθερη, δίκαιη και αλληλέγγυα.

Καλό ταξίδι, σύντροφε Αλέκο. Η Αριστερά έχασε έναν μεγάλο άνθρωπο — εμείς όμως κρατάμε το παράδειγμά σου και τη δέσμευση να συνεχίσουμε.