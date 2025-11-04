Ο συνθέτης τραγουδοποιός Μάριος Κατσάνος έρχεται στο Αγρίνιο για μια Live εμφάνιση στο Cafe – Grill Bar Διόσκουροι αυτό το Σάββατο 8/11 στις 22:00.

Θα ερμηνέυσει κομμάτια από την αγγλόφωνη και Ελληνόφωνη δισκογραφία του καθώς και επιλεγμένες διασκευές.

Ξεχωρίζει το αγγλόφωνο του album “Starets” με την μπάντα του, τους Mystic Libraries κομμάτια του οποίου έχουν ταξιδέψει σε Ραδιόφωνα της Νέας Υόρκης όπως και οι συνεργασίες του με σημαντικά ονόματα της Ελληνικής δισκογραφίας ανάμεσά τους η Ελένη Δήμου , ο Βασίλης Λέκκας , ο Πέτρος Θεοτοκάτος και άλλοι.

Στην σκηνή εμφανίζεται μόνος έχοντας μαζί του synthesizer, πίανο και ηλεκτρική κιθάρα.

Από τους Radiohead στον Χατζηδάκη για μια ιδιαίτερη rock βραδιά αυτό το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στο Cafe – Grill Bar Διόσκουροι στις 22:00.

Πεζόδρομος Μεσολογγίου 1, Αγρίνιο