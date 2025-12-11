Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Αιτωλοακαρνανίας εκφράζει τη σταθερή στήριξή του στους αγρότες

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ν. Αιτωλοακαρνανίας «Ο Θαλής» εκφράζει την αλληλεγγύη και τη σταθερή στήριξή του στους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις διεκδικώντας λύσεις για κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την εργασία, την παραγωγή και την επιβίωσή τους.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και θεμέλιο για μια σειρά επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων, στηρίζοντας χιλιάδες οικογένειες. Οι άνθρωποι της υπαίθρου βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος παραγωγής, αβεβαιότητα στις τιμές και σημαντικές δυσκολίες που καθιστούν το έργο τους ολοένα και πιο απαιτητικό.

Αναγνωρίζουμε ότι τα αιτήματά τους είναι δίκαια και εύλογα, καθώς συνδέονται άμεσα με τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους και τη συνέχιση της

παραγωγικής δραστηριότητας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς. Η προστασία του πρωτογενούς τομέα δεν αποτελεί μόνο οικονομική ανάγκη, αλλά και ζήτημα κοινωνικής συνοχής και ισορροπίας στις τοπικές κοινωνίες.

Ο Σύνδεσμός μας στέκεται στο πλευρό όσων αγωνίζονται υπεύθυνα και με αποφασιστικότητα για ένα αξιοπρεπές και βιώσιμο μέλλον. Τονίζουμε την ανάγκη για συνεχή, ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο, με στόχο δίκαιες και αποτελεσματικές λύσεις που θα ενισχύσουν τον πρωτογενή τομέα και θα στηρίξουν πραγματικά την ελληνική περιφέρεια.

Η ενότητα και η συνεργασία όλων των φορέων είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ένα σταθερό και βιώσιμο μέλλον για τον πρωτογενή τομέα και την ελληνική κοινωνία συνολικά.