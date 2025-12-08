Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου υπέρ των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων υπέρ των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων.

Η ανακοίνωση:

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων με ομόφωνη απόφασή του δηλώνει ότι κατανοεί τις αγωνίες,, τα προβλήματα και τα αδιέξοδα των εντίμων, ως ενεργών πολιτών, ανεξαρτήτως κομματικής ένταξης, Αγροτών, Κτηνοτρόφων ,αλιέων και Μελισσοκόμων της πατρίδας μας, πολλοί των οποίων είναι ξωμάχοι πολύτεκνοι, και συμμερίζεται την συνετή ,κοινωνικά υπεύθυνη και ευπρεπή διεκδίκηση, προς ικανοποίηση από την Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή ένωση ,των δικαίων και των νομίμων αιτημάτων τους, αναγνωρίζοντας ότι η πρωτογενής παραγωγή είναι η μόνη , στην ουσία, πραγματική παραγωγή αυτάρκους διαβίωσης ή ακόμα και επιβίωσης , ιδίως στην πατρίδα μας, η οποία διαθέτει το σπάνιο συγκριτικό πλεονέκτημα , ευλογημένη από το Θεό ,ως εύφορος Μεσογειακή χώρα!!!!

Είναι επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν Άμεσα όλες οι οφειλές, να δοθούν ικανά κίνητρα και να στηριχθεί γενναία η ύπαιθρος και η εγχώρια παραγωγική προσπάθεια , ώστε να ενισχυθεί επαρκώς η παραμονή στην ύπαιθρο χώρα, στην οποία, εάν δοθεί η δέουσα αρωγή από την Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση , δύναται να συμβάλει καταλυτικά, με όρους αξιοπρεπούς υποστήριξης στην συγκράτηση του πληθυσμού και την Επίλυση του Δημογραφικού προβλήματος της χώρας .