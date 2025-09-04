Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου προσφέρει δωρεάν τσάντες σε παιδιά Α΄ Δημοτικού

Δωρεάν τσάντες και είδη γραφής προσφέρει ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων σε παιδιά της Α΄(πρώτης) Δημοτικού από πολύτεκνες οικογένειες.

Η ανακοίνωση:

Ενόψει του νέου Σχολικού έτους 2025-2026 ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων θα διανείμει ΔΩΡΕΑΝ στα παιδιά της Α΄(πρώτης) Δημοτικού , τα οποία είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών , από μια σχολική τσάντα και είδη γραφής.

Καλούνται οι πολύτεκνοι γονείς, μέχρι 9/9/2025, να προσκομίσουν στα Γραφεία του Συλλόγου μας Βεβαίωση εγγραφής των τέκνων τους στην Α΄ Δημοτικού προκειμένου να καταρτιστεί ο κατάλογος διανομής.