Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΔΟΥ Αιτωλοακαρνανίας κατά της συρρίκωνσης των ΕΛΤΑ

Την στήριξη του εξέφρασε σε ανακοίνωση, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΔΟΥ Αιτωλοακαρνανίας, κατά της σχεδιαζόμενης συρρίκωνσης των Υπηρεσιών των ΕΛΤΑ.

Η ανακοίνωση:

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ. Ο. Υ. του Νομού Αιτωλοακαρνανίας δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση του στους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ και εκφράζει την πλήρη αντίθεση του στα αντεργατικά σχέδια της κυβέρνησης και της Διοίκησης του Οργανισμού που με πρόσχημα την υποτιθέμενη εξυγίανση τους αδιαφορεί για τις συνέπειες στην καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών μας και το εργασιακό μέλλον εκατοντάδων εργαζομένων. Η βιωσιμότητα ενός Οργανισμού όπως τα ΕΛΤΑ διασφαλίζεται με τη στήριξη των υπαλλήλων και το σεβασμό των Ελλήνων που επί δεκαετίες στήριξαν τις ταχυδρομικές και όχι μόνο υπηρεσίες τους.