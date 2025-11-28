Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τουρισμού Αλυζίας κατά των ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά Όρη

Την αντίθεση του εξέφρασε ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τουρισμού Αλυζίας, για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά Όρη, με επιστολή του προς τη ΡΑΕ, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, την Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξ/μοι κύριοι

Με αφορμή τις εξελίξεις σχετικά με την αδειοδότηση και τοποθέτηση 16 ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικα Ορη (συγκεκριμένα, Πύργος Περγαντί ,Ψηλή Κορφή, Αμαλιαρή, Κορφούλα , Κοκκινας, Βαμβακας, Τσερεκας, Προφητης Ηλιας, Μπουμιστος , Κορυφη , Εννια Αδερφια , Ελαφια , Σπαρτοχωρι, Σγουριούρι), πολλές εκ των οποίων στη δημοτική ενότητα Αλυζίας, Δήμου Ξηρομέρου, σας μεταφέρουμε την αντίθεση σύσσωμου του επιχειρηματικού κόσμου της φιλοξενίας του τουρισμού και των κατοίκων σε μια τέτοια προοπτική εγκατάστασης.

Τα Ακαρνανικά Όρη ,ο Μπούμιστος και η παράκτια ζώνη Μύτικα –Βάρνακας περιλαμβάνονται εντός προστατευόμενων περιοχών για τη Φύση (περιοχή NATURA – Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR2310011-Όρη Ακαρνανικά και Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά GR090) οπότε είναι υποχρεωτική η θετική γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ πριν από οποιαδήποτε έγκριση, η οποία όπως γνωρίζουμε ήταν αρνητική συνολικά για τις ανεμογεννήτριες στην περιοχή των Ακαρνανικών. Επίσης, η οδηγία για τα πτηνά (2009/147/ΕΚ)και το δίκτυο Natura 2000 προβλέπουν ότι πρέπει να αποφεύγονται οι μεταναστευτικοί διάδρομοι ,οι περιοχές φωλιάσματος αρπακτικών και οι ζώνες με υψηλή συγκέντρωση ειδών. Παράλληλα, τα βουνά της Αλυζίας είναι μία κιβωτός βιοποικιλότητας ( φασκόμηλο στην Αγριλιά, ρίγανη στο Μπούμιστο ,κουμαριές στο Βάρνακα, θυμάρια στην Κανδήλα, βελανιδιές αλλά και το μοναδικό μαύρο έλατο στο Μπούμιστο κοντά στο παλιό χωριό της Παναγούλας ).

Παράλληλα με την πλούσια βιοποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας τα βουνά της Αλυζίας διαθέτουν και μια ιστορία από τα βάθη της ελληνικής μυθολογίας. Όλα τα βουνά έχουν κάστρα και πύργους με πιο σημαντικό το Καστρί στο Αρχοντοχώρι από την ιστορία της αρχαίας Αλυζίας καθώς και ένα δίκτυο μονοπατιών που συνδέανε μεταξύ τους τα κάστρα και τους πύργους με τους αρχαίους οικισμούς . Επίσης, σε όλο τον ορεινό όγκο υπάρχουν εκκλησιαστικά μνημεία και μονές (Αγία Ελεούσα ,Αγία Παρασκευή ,Μοναστήρι Ζαμπατίνας ).

Όλο αυτό το περιβάλλον σε συνδυασμό με τις παραλίες, τον μοναδικό θαλάσσιο χώρο αλλά και τα 5 νησιά που βρίσκονται απέναντι από τις ακτές μας, αποτελούν καταφύγιο χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό μέσω των τουριστικών γραφείων, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές εμπειρίες ,χαλαρούς περιπάτους μέσα σε ένα σπάνιο φυσικό πλούτο αλλά και περιπατητικές –ορειβατικές διαδρομές στα μονοπάτια του.

Η Αλυζία τις τελευταίες δεκαετίες έκανε την επιλογή της και διάλεξε το δρόμο της που δεν είναι άλλος από την ήπια μορφή τουριστικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής (γεωργία, κτηνοτροφία ,αλιεία, μελισσοκομία). Στην περιοχή δραστηριοποιούνται 60 τουριστικές και 60 εμπορικές επιχειρήσεις που απασχολούν 2 και 3 οικογένειες η καθεμιά. Οι επιχειρήσεις επιβιώνουν από τον τουρισμό. Εποχικά απασχολούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις κάθε χρόνο πολλοί εργαζόμενοι .Γύρω από αυτό υπάρχει και ένα πλήθος συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Περά από τις επενδύσεις που έγιναν τελευταία σε τετράστερα ξενοδοχεία, ετοιμάζονται τρεις ακόμη μεγάλες επενδύσεις στην περιοχή που θα δώσουν άλλη προοπτική στην τουριστική ανάπτυξη.

Η άποψή μας για την εγκατάσταση Ανεμογεννητριών στην περιοχή της Αλυζίας δεν είναι διαφορετική από την φωνή των υπολοίπων φορέων σε όλη την Ελλάδα που επιχειρήθηκε κάτι ανάλογο. Η ένστασή μας ,εκτός των παραπάνω, εστιάζεται και στην παντελή έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού που αποτέλεσε και αντικείμενο πολλών προσφυγών που έγιναν αποδεκτές στο ΣΤΕ, έναντι τέτοιων εγκαταστάσεων . Κάτι τέτοιο σημαίνει, ότι απλά οποιαδήποτε τέτοιου είδους επέμβαση στο περιβάλλον δεν έχει λάβει υπόψη της τις υπόλοιπες ανάγκες ,δυνατότητες και προβλήματα μιας περιοχής, τους διαθέσιμους πόρους, το ανθρώπινο δυναμικό και τις αναπτυξιακές παραμέτρους.

Επιπλέον είναι αντιφατικό, οι ίδιοι φορείς της πολιτείας, από την μια να επενδύουν σε υποδομές και προβολή, να παροτρύνουν ιδιωτικές επενδύσεις για μια ήπια τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή (που σημαίνει μεταξύ άλλων σεβασμό στο τοπίο και τη βιοποικιλότητα και διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και προϊόντων )και από την άλλη να σχεδιάζουν διανοίξεις δρόμων ,ισοπεδώσεις κορυφογραμμών ,αποψιλώσεις δέντρων και εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Είναι άδικο για 16 διαφορετικές άδειες , από μια ανεμογεννήτρια η καθεμιά , διάσπαρτες σε όλο το τοπίο, να υπονομευθεί όλος ο σχεδιασμός της περιοχής, Από την άλλη, θα πρέπει να αναλογισθεί κάνεις και τους κατοίκους της Αλυζίας καθώς τα 4 από τα 5 χωριά της Αλυζίας (Αρχοντοχώρι, Παναγούλα , Βάρνακας ,Κανδήλα) βρίσκονται μια ανάσα από τις κορυφογραμμές και θα αντιμετωπίσουν προβλήματα (ηχορύπανση).Οι κάτοικοι αντιδρούν, εκτός των λόγων που αφορούν στην επίδραση στο φυσικό περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα, και σε μια άλλη παράμετρο, που είναι η βάναυση αλλοίωση του τοπίου έτσι όπως το έχουν γνωρίσει και το βιώνουν .Το τοπίο αποτελεί για τους κατοίκους συστατικό στοιχειό της ταυτότητας της τοπικής κοινωνίας .Έχουν μια εικόνα του χώρου και αισθάνονται ότι απειλούνται από τις ανεμογεννήτριες.

Αυτό παραδέχονται και οι επιστήμες του περιβάλλοντος. Ως επιχειρηματίες του τουρισμού, δεν είμαστε αντίθετοι στην ανάπτυξη. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν θέση στο μέλλον μας όχι με τρόπο όμως που να καταστρέφουν όσα θέλουν να προστατεύσουν. Θεωρούμε ότι αναπόσπαστο κομμάτι της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων της ενέργειας .Αλλά σε καμία περίπτωση δε θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο να πραγματοποιηθεί εις βάρος της απαράμιλλης ομορφιάς και του φυσικού τοπίου της περιοχής μας . Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τουρισμού Αλυζίας, παίρνουμε ξεκάθαρη θέση και τασσόμαστε κατά της τοποθέτησης των ανεμογεννητριών ,στηρίζοντας την αυθεντικότητα και τη μοναδικότητα του τοπίου, προασπίζοντας την ήπια και ομαλή τουριστική ανάπτυξη ,τη διατήρηση της αισθητικής και της βιοποικιλότητας του τοπίου και την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Με εκτίμηση,

Σύλλογος Επαγγελματιών Τουρισμού Αλυζίας .