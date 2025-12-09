Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου ζητά στήριξη και ενίσχυση των αγροτών

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ), με αφορμή τις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις, ζητά την στήριξη και την ενίσχυση των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Η ανακοίνωση:

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου ΣΕΕΔΑ με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων θέλει να δηλώσει τα πιο κάτω:

Ο Σύλλογος μας στέκεται δίπλα στους αγρότες και κτηνοτρόφους με σεβασμό και εκτίμηση. Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα τους αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ο Σύλλογος μας από τις πρώτες παρεμβάσεις που έκανε με την ίδρυση του πριν από δύο χρόνια ήταν να αναδείξει και να προβάλει προς κάθε κατεύθυνση την ξεχωριστή και μεγάλη σημασία που έχει, όχι μόνο για την οικονομική ζωή του Νομού μας, αλλά και για την οικονομία όλης της Χώρας μας η στήριξη και η ενίσχυση τόσο των αγροτών, όσο και των κτηνοτρόφων.

Και αυτό συνεχίζει να το κάνει κάθε φορά που αναφέρεται στην αρνητική οικονομική εξέλιξη της περιοχής μας και τα προβλήματα που υπάρχουν, αναδεικνύοντας ότι το παραγόμενο εισόδημα του αγροτών και κτηνοτρόφων είναι αυτό που διαχρονικά κυρίως στηρίζει και ενισχύει την οικονομία όλου του Νομού μας.

Ιδιαίτερα ο εμπορικός κόσμος της Πόλης μας είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι η λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων της τοπικής μας Αγοράς εξακολουθεί και σήμερα να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εισόδημα που προέρχεται από τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα του Νομού μας.

Θέλουμε να δηλώσουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στον αγώνα των συμπατριωτών μας αγροτών και κτηνοτρόφων και ζητούμε από τη πολιτεία να συζητήσει μαζί τους, ώστε να βρεθούν οι τρόποι και να επιλεγούν τα μέτρα που θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα τους για να μπορέσουν να εξακολουθούν να παράγουν και να συμβάλλουν από τη δική τους πλευρά τους τόσο στην στήριξη της τοπικής μας οικονομίας, όσο και της εθνικής μας οικονομίας .