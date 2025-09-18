Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου τιμά την επέτειο 20 χρόνων για την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου

Την επέτειο 20 χρόνων τιμά με υπερηφάνεια ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, από την καθιέρωση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου, συμμετέχοντας σε κεντρική εκδήλωση της ΕΣΕΕ.

Η ανακοίνωση:

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου ΣΕΕΔΑ χαιρετίζει την επέτειο των 20 χρόνων από την καθιέρωση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου και θα συμμετέχει στην κεντρική εκδήλωση της ΕΣΕΕ που θα γίνει την προσεχή Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα μέσω διαδικτύου .

Με την ευκαιρία της επετείου αυτής ο ΣΕΕΔΑ θέλει να στείλει το δικό του μήνυμα στήριξης και υπερηφάνειας για το Ελληνικό Εμπόριο ενώνοντας τη δική του φωνή με εκείνες των Εμπορικών Συλλόγων όλης της Χώρας.

Η επέτειος των 20 χρόνων που συμπίπτει χρονικά με μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τις Μικρές Εμπορικές Επιχειρήσεις έχει έναν ξεχωριστό συμβολισμό και συγχρόνως θέλει να στείλει το δικό της μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση τονίζοντας τον ρόλο και τη συμβολή του Εμπορίου στη κοινωνία, την οικονομία και την καθημερινότητα μας.

Το Εμπόριο είναι η καρδιά της κοινωνίας

Η δύναμη της οικονομίας

Ένα ζωντανό κομμάτι του πολιτισμού μας

Στηρίζουμε την τοπική μας Αγορά

Στηρίζουμε τον τόπο μας

Δείτε την αφίσα:

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος, Κωστίκογλου Σωκράτης

Ο Γεν. Γραμματέας, Γιοπάνος Ιωάννης