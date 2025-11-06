Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου ευχαριστεί το Δημοτικό Συμβούλιο για τη στήριξη της τοπικής αγοράς

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ) εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου για την παμψηφεί απόφαση στήριξης της τοπικής αγοράς.

Στο ευχαριστήριο αναφέρονται τα εξής:

«Το Δ.Σ του ΣΕΕΔΑ μετά την ανάρτηση στη Διαύγεια της 176/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου θέλει με την σημερινή του ανακοίνωση να ευχαριστήσει όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους τόσο της συμπολίτευσης, όσο και των δύο Δημοτικών παρατάξεων της ελάσσονος αντιπολίτευσης που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου 2025.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει η τοπική μας Αγορά από τον πρόεδρο του Συλλόγου μας αφού τοποθετήθηκαν στο θέμα και κατανοώντας πλήρως την ασφυκτική πίεση που καθημερινά βιώνουν οι έμποροι της Πόλης μας, τη διαρκή τους προσπάθεια για την επιβίωση των επιχειρήσεων τους και την εξαιρετικά σημαντική συνεισφορά τους τόσο στην οικονομική, όσο και την κοινωνική ζωή της Πόλης μας, αποφάσισαν παμψηφεί να στείλουν το δικό τους μήνυμα προς όλους τους συμπολίτες μας και να τους καλέσουν σε στήριξη των επιχειρήσεων της τοπικής μας Αγοράς όπως ακριβώς αναφέρεται στην 176/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Στο αρχείο που ακολουθεί περιλαμβάνεται το πρακτικό και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ