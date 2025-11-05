Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγρινίου – Θέρμου στηρίζει έμπρακτα τις μαθητικές κινητοποιήσεις

Ανακοίνωση συμπαράστασης εξέδωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγρινίου – Θέρμου, «Κοσμάς ο Αιτωλός», για τις κινητοποιήσεις των μαθητών και των φοιτητών της Πέμπτης, 6 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση:

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι Εκπαιδευτικοί, Γονείς, Φοιτητές, όλοι οι πολίτες του Αγρινίου,

Στηρίζουμε έμπρακτα τους μαθητές και τους φοιτητές που βγαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας το μέλλον τους! Στις 6 Νοεμβρίου, βγαίνουμε όλοι μαζί εκφράζοντας την ενότητα και την αγωνιστική μας διάθεση ενάντια στην υποβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Η κατάσταση στα σχολεία είναι εκρηκτική, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας.

Διανύουμε τον τρίτο μήνα λειτουργίας των σχολείων και:

Τα 10.000 κενά εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα παραμένουν ακάλυπτα.

Τα σχολεία λειτουργούν με τεράστιες ελλείψεις, προβλήματα υποδομών και ανεπαρκείς λειτουργικές δαπάνες, ενώ εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι εξουθενωμένοι, με δυσκολίες ακόμη και στη μεταφορά των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί ζουν με μισθούς πείνας, ελαστικές συμβάσεις και απειλούνται από την αξιολόγηση και το νέο πειθαρχικό.

Αντί να δοθούν λύσεις στα οξυμμένα προβλήματα, το Υπουργείο «Παιδείας» στοχοποιεί και λοιδορεί τους εκπαιδευτικούς, θεωρώντας κανονικότητα το να εργάζονται υπό αυτές τις άθλιες συνθήκες.

Δεν ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση! Στεκόμαστε ενωμένοι, για ένα δημόσιο, δωρεάν και ουσιαστικά μορφωτικό σχολείο, που να μορφώνει ολόπλευρα, να εμπνέει και να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, αντί να λειτουργεί με όρους εξάντλησης, ανταγωνισμού και αποκλεισμών. Ο αγώνας για ένα σχολείο που μορφώνει και δεν εξοντώνει, που ανοίγει δρόμους γνώσης, πολιτισμού και ελευθερίας, είναι αγώνας όλων μας.

Απαιτούμε, άμεσα:

Άμεση και πλήρη κάλυψη όλων των κενών με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών από την αρχή της χρονιάς. Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών. Γενναία χρηματοδότηση για την κτηριακή συντήρηση, αποκατάσταση και τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, εξασφαλίζοντας ασφαλείς και σύγχρονες σχολικές υποδομές. Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, για να υπάρχει πραγματική συμμετοχή και εκπαιδευτική ουσία. Κατάργηση της εφαρμογής του νέου «Εθνικού Απολυτηρίου» και των πολλαπλών πανελλαδικών εξετάσεων που μετατρέπουν το σχολείο σε εξεταστικό κέντρο. Παύση τώρα των πιέσεων, των απειλών και της στοχοποίησης εκπαιδευτικών. Τέλος στην παιδαγωγικά απαράδεκτη κατάσταση των συνεχών «καινοτόμων δράσεων» σε βάρος του ωρολόγιου προγράμματος. Ενίσχυση της δωρεάν μεταφοράς και σίτισης των μαθητών, ιδιαίτερα για όσους προέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές. Στήριξη των οικογενειών απέναντι στο αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης, ώστε κανένα παιδί να μη μένει πίσω.

Καλούμε όλους τους Συλλόγους Γονέων, τους Εκπαιδευτικούς, τους φορείς και τους πολίτες της πόλης να σταθούν με ενότητα δίπλα στους αγωνιζόμενους, ενισχύοντας τον αγώνα για την εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά μας.

Όλοι και όλες την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στους δρόμους!

Κεντρική Πλατεία Αγρινίου 11:00 π.μ.

Για τη μόρφωση, για τη ζωή, για το μέλλον που μας αξίζει!