Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγρινίου-Θέρμου «αποχαιρετά» τον 29χρονο Θεόδωρο Σαμψώνα

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου-Θέρμου, για το θάνατο του 29χρονου Θεόδωρου Σαμψώνα, γιου του εκπαιδευτικού Λάμπρου Σαμψώνα.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου – Θέρμου «Κοσμάς ο Αιτωλός» πληροφορούμενο την τραγική είδηση της αδόκητης απώλειας του Θεόδωρου Σαμψώνα , τέκνου συναδέλφου εκπαιδευτικού, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε τα κάτωθι:

Να εκφράσει τα θερμότατα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος

Να παραστεί αντιπροσωπεία του στην εξόδιο ακολουθία

Να καταθέσει αντί στεφάνου δωρεά σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας στη ΦΛΟΓΑ (Σύλλογος Γονιών Παιδιών Με Νεοπλασματική Ασθένεια)

Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος, Συργιάννη Αγγελική - Ευθαλία

Η Γενική Γραμματέας, Ράπτη Νίκη