Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγρινίου-Θέρμου «αποχαιρετά» τον 29χρονο Θεόδωρο Σαμψώνα
Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου-Θέρμου, για το θάνατο του 29χρονου Θεόδωρου Σαμψώνα, γιου του εκπαιδευτικού Λάμπρου Σαμψώνα.

 

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου – Θέρμου «Κοσμάς ο Αιτωλός» πληροφορούμενο την τραγική είδηση της αδόκητης απώλειας του Θεόδωρου Σαμψώνα , τέκνου συναδέλφου εκπαιδευτικού, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε τα κάτωθι:

  • Να εκφράσει τα θερμότατα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος
  • Να παραστεί αντιπροσωπεία του στην εξόδιο ακολουθία
  • Να καταθέσει αντί στεφάνου δωρεά σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας στη ΦΛΟΓΑ (Σύλλογος Γονιών Παιδιών Με Νεοπλασματική Ασθένεια)
  • Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος, Συργιάννη Αγγελική - Ευθαλία

Η Γενική Γραμματέας, Ράπτη Νίκη

