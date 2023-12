Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δηλώνει «φτιαγμένος» με την Σάκκαρη

Και μια από τις προκλήσεις που πλησιάζουν είναι το United Cup, όπου ως μέλος της Εθνικής Ελλάδας θα επιχειρήσει να πρωταγωνιστήσει μαζί με την Μαρία Σάκκαρη.

«Κάθε χρόνο είναι πολύ “φτιαγμένος” που εκπροσωπώ τη χώρα σε τόσο μεγάλες “σκηνές” και αποτελεί τιμή και σημαίνει τα πάντα για μένα. (Το 2023) είχαμε την ευκαιρία ακόμη και να φτάσουμ στους τελικούς, ακόμη και να κατακτήσουμε το United Cup», είπε χαρακτηριστικά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Stef’s pre-season started yesterday. Back on the practice court at last pic.twitter.com/7t3YKf0yql

Το United Cup θα διεξαχθεί από τις 29 Δεκεβμρίου ως τις 7 Ιανουαρίου. Η Ελλάδας βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ μαζί με τον Καναδά και τη Χιλή.

«Εκείνη ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα πως η Εθνική Ελλάδας πραγματικά ενώθηκε από την άποψη πως όλοι οι παίκτες είχαμε έναν κοινό στόχο και τον κυνηγήσαμε και δεν υπήρχαν δισταγμοί ούτε αμφιβολίες για τις δυνατότητές μας να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Σε παλιότερες εκδόσεις όταν δεν είχαμε την επιρροή των παικτριών, τα πράγματα ήταν διαφορετικά και δεν μπορούσαμε να φτάσουμε μακριά. Αλλά αυτή τη χρονιά ήταν ένα μεγάλο παράδειγμα για το πως ο συνδυασμός των δυνάμεων μας, τόσο όσον αφορά σε εμένα και στη Μαρία (Σάκκαρη) και στους άλλους παίκτες και παίκτριες, μας βοήθησε να δείξουμε τις δεξιότητές μας, αλλά και την αυτοπεποίθησή μας», ανέφερε.

“I’m extremely pumped when I get to represent my country at such big stages.”

We sit down with @steftsitsipas ahead of his #UnitedCup 2024 campaign ️https://t.co/45VPqQddQ2

— United Cup (@UnitedCupTennis) December 18, 2023