Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διαμαρτύρεται για τις τιμές των καυσίμων – Οι αντιδράσεις του κόσμου

Την αγανάκτησή του για υψηλές τιμές των καυσίμων εξέφρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέσω ανάρτησής του στο Twitter, η οποία φαίνεται πως δίχασε το κοινό.

Στο tweet του κορυφαίου Έλληνα τενίστα αναφερόταν το εξής: «Θυμάστε όταν ήμασταν ενθουσιασμένοι με το να πάρουμε ένα νέο αυτοκίνητο; Τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι όταν το λαμπάκι του καυσίμου δεν ανάβει αμέσως μετά τον ανεφοδιασμό (σ.σ. του αυτοκινήτου)», όπως αναφέρει το carandmotor.gr

Πρόκειται για μια ανάρτηση που συγκέντρωσε πάνω από 100 σχόλια, με πολλούς να συμφωνούν με το γεγονός ότι οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθιστώντας επίπονη κάθε επίσκεψη στα πρατήρια.

Remember when we used to be excited about getting a new car? Now we’re excited when the gas light doesn’t turn on immediately after filling up.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 25, 2023