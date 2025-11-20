Ο Σταύρος Αλεξάκης από το Αγρίνιο λαμπρό παράδειγμα επιμονής στο 11ο Συνέδριο Νέων Αγροτών στις Βρυξέλλες

Ο Σταύρος Αλεξάκης από το Αγρίνιο που διακρίθηκε ως ο καλύτερος νέος αγρότης της Ελλάδας 2025 εκπροσώπησε τη χώρα στο 11ο Συνέδριο Νέων Αγροτών που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Και μπορεί να μην ήταν αυτός που απέσπασε το πανευρωπαϊκό βραβείο στις Βρυξέλλες αλλά αποτέλεσε λαμπρό παράδειγμα επιμονής. Το παραδέχιηκε άλλωστε σε ανακοίνωσή του και ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μανώλης Κεφαλογιάννης. Όπως ανέφερε το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο ευρωβουλευτής τόνισε για τον Σταύρο Αλεξάκη: «Η παρουσία του ανέδειξε τη δημιουργικότητα και την επιμονή της νέας γενιάς παραγωγών, που επιδιώκει να ενισχύσει την ποιότητα, την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα της ελληνικής αγροδιατροφής». Για το Συνέδριο ο πολιτικός σχολίασε ότι «ανέδειξε για ακόμη μία φορά ότι οι νέοι αγρότες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής γεωργίας του μέλλοντος».

Ο Σταύρος Αλεξάκης, προβατοτρόφος 5ης γενιάς όπως συστήθηκε στο κοινό, είχε μιλήσει πρόσφατα στις εργασίες του αγροτοδατροφικού συνεδρίου «Agrown» που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Αγρίνιο, με την οργανωτική ευθύνη της «Συνείδησης» και της «Πελοποννήσου».

Είχε αναφερθεί, αρχικά στις σπουδές που έκανε πάνω στο αντικείμενο αλλά και στην παραίνεση του παππού του να γίνει τυροκόμος. Στη συνέχεια περιέγραψε την τριετή περιπέτεια του ίδιου και της οικογένειάς του να ξεπεράσουν μια σειρά από εμπόδια – «βουνό» για να οδηγηθούν από την παραγωγή στη μεταποίησηη. Καταβλήθηκε, όπως είπε, μεγάλη προσπάθεια να κατανοήσει το καταναλωτικό κοινό πως ό, τι τρώει ξεκινάει από το μηδέν, δηλαδή από το χωράφι φτάνει στο ράφι, παρατηρώντας ότι πολλοί σήμερα δεν γνωρίζουν τι πραγματικά τρώνε και παραδειματικά αναφέρθηκε στα επιδόρπια γιαουρτιού και το λευκό τυρί. Στην περίπτωσή τους, το 80% των ζωοτροφών παράγεται από τους ίδιους, όπως τόνισε. Για την παρασκευή των προϊόντων αξιοποιείται αποκλειστικά το πρόβειο γάλα της οικογενειακής κτηνοτροφικής μονάδας, χωρίς κατά τη διαδικασία στο τυροκομείο να χρησιμοποιούνται πρόσθετα και συντηρητικά, διαβεβαίωσε ο Σταύρος Αλεξάκης.

Το σχετικό απόσπασμα αρχίζει από το 3:01:10 του παρακάτω video: