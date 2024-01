Ο Σακίλ εμπιστεύεται τον Λίλαρντ αντί του Κάρι στα κρίσιμα (video)

Ο θρυλικός σέντερ του NBA πήρε θέση σε συζήτηση για τις στιγμές σε έναν αγώνα μπάσκετ που η μπάλα… καίει και εξέφρασε την υποστήριξή του στον σούπερ σταρ των Μιλγούκι Μπακς.

Ο Σακίλ Ο’ Νιλ κλήθηκε να αποφασίσει ανάμεσα στον Ντέιμιαν Λίλαρντ και τον Στεφ Κάρι, σε ερώτηση για το σε ποιον θα έδινε ένα κρίσιμο σουτ. Ο 51χρονος επέλεξε χωρίς δισταγμό τον “Dame“, τονίζοντας όμως ότι δεν έχει κάτι προσωπικό με τον ηγέτη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.//Α.

Δείτε το βίντεο:

Shaq is taking Damian Lillard over Steph Curry for a game-winning shot… who are you choosing?

Watch Ep. 5 here: https://t.co/R4abBspapj pic.twitter.com/gjkXQDCjMM

— The Big Podcast (@bigpodwithshaq) January 26, 2024