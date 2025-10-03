Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ξεσήκωσε το Καλλιμάρμαρο

Στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου ανέβηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ξεσηκώνοντας το κοινό με τη μουσική του.

Ο ποπ σταρ, φορώντας κατακόκκινα ρούχα και μεγάλα λευκά γυαλιά, εμφανίστηκε στο στάδιο, ενθουσιάζοντας.

Το κοινό απόλαυσε ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα, όπου ο Ρόμπι Γουίλιαμς ερμηνεύει τις επιτυχίες του.

Μάλιστα, από όλη την περιοδεία του σε δεκάδες χώρες, μόνο στην Αθήνα τραγούδησε το «Me and Μy Monkey». Όπως είπε, μόνον εδώ αγαπιέται τόσο αυτό το τραγούδι.

Το «παρών» στη συναυλία έδωσαν και εκπρόσωποι της εγχώριας σόουμπιζ, όπως ο Νίκος Κουρής, ο Θοδωρής Μαραντίνης, η Ζέτα Δούκα, ο Νίκος Μουτσινάς, η Δέσποινα Καμπούρη και ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Το κοινό άρχισε να συγκεντρώνεται στο Καλλιμάρμαρο από νωρίς το απόγευμα, προκειμένου να πιάσει θέση στο Καλλιμάρμαρο.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έφτασε στο Καλλιμάρμαρο φορώντας καρό φαρδύ παντελόνι και κόκκινο μπόμπερ. Μόλις βγήκε από το βαν άρχισε να τραβά με το κινητό του πλάνα, ενώ ο κόσμος που βρισκόταν εκεί άρχισε να τον χειροκροτεί και να ουρλιάζει.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Βρετανός σταρ εμφανίστηκε ζωντανά στο Καλλιμάρμαρο, δίνοντας τη μοναδική ευκαιρία στους χιλιάδες φαν του να τον απολαύσουν σε μια αξέχαστη συναυλία μέσα σε ένα ζωντανό μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

