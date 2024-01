Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο κοινοποίησε φωτογραφία του Κάρμο με τη φανέλα του Ολυμπιακού και μάλιστα παρουσίασε και τα οικονομικά στοιχεία του deal.

Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τον Ντέιβίντ Κάρμο, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να τον ντύνει στα “ερυθρόλευκα” και να παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας.

Όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος, οι Πειραιώτες θα καταβάλλουν στην Πόρτο 250.000 ευρώ “ενοίκιο”, ενώ υπάρχει και μπόνους επιπλέον 250.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός κατακτήσει το πρωτάθλημα. Υπάρχει επίσης και οψιόν αγοράς ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ, με την πτήση και τα ιατρικά να έχουν ήδη προγραμματιστεί.

David Carmo to Olympiacos, here we go! Deal agreed right now with Porto.

Exclusive details — Carmo joins on loan for €250k fee plus €250k add-ons in case Olympiacos wins the league.

Buy option clause included: €18m.

Medical and flight booked. pic.twitter.com/7HR4QXRYBE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2024