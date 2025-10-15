Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σε σπάνια εξομολόγηση: «Εκτός από τη σύντροφό μου, έχω καψουρευτεί και τη γάτα της»

Μια σπάνια αναφορά στην προσωπική του ζωή έκανε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, λέγοντας πως είναι ερωτευμένος, όχι μόνο με τη σύντροφό του αλλά με τη γάτα της.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί και φέτος στην παράσταση «Η Φάλαινα», παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» στο YouTube, όπου, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε πως ο Γιάννης Μπέζος κάνει κορυφαίο ελληνικό καφέ, ενώ αναφέρθηκε -έστω και ελάχιστα- στην προσωπική του ζωή.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στον σκύλο του, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης είπε ότι πλέον έχει και μία γάτα στο σπίτι, με τη συνύπαρξή τους να είναι αρμονική. «Τώρα έχω και γάτα στο σπίτι, εκτός από τον σκύλο μου. Η συνύπαρξή τους είναι μαγική. Δεν είναι δική μου η γάτα. Είναι της σχέσης μου. Πλέον, έχω καψουρευτεί και τη γάτα. Πέρα από την ιδιοκτήτρια, καψουρεύτηκα και τη γάτα της».

