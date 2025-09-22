Ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Νίκος Αλιάγας για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης συαντήθηκε με τον Μεσολογγίτη Νίκο Αλιάγα, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Ο δημοσιογράφος και παρουσαστής που διαπρέπει στη Γαλλία, πρόκειται να παίξει συντονιστικό ρόλο στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη μεγάλη επέτειο και ζήτησε η Βουλή των Ελλήνων να συμμετάσχει.

Ο κ. Κακλαμάνης τον διαβεβαίωσε ότι η Βουλή θα δώσει το «παρών» στους εορτασμούς και θα συνδράμει στην προετοιμασία των εκδηλώσεων.

Σε σχετική ανάρτηση ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης αναφέρει:

Είχα σήμερα τη χαρά να υποδεχθώ, στο γραφείο μου στη Βουλή, έναν Έλληνα που διαπρέπει στο εξωτερικό, τον γνωστό δημοσιογράφο και παρουσιαστή, κ. Νίκο Αλιάγα.

Ο κ. Αλιάγας έχει αναλάβει συντονιστής των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 ετών από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, που είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του.

Με τα 200 χρόνια να συμπληρώνονται το 2026 (η Έξοδος του Μεσολογγίου συνέβη τη νύχτα μεταξύ της 10ης και 11ης Απριλίου του 1826), ο κ. Αλιάγας ζήτησε η Βουλή των Ελλήνων να συμμετάσχει στο μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός.

Όπως είπα στον κ. Αλιάγα, η Βουλή θα δώσει το παρών στους εορτασμούς και θα βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειαστεί για την προετοιμασία των εκδηλώσεων.