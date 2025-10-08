Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κανδήλας ευχαριστεί τους γιατρούς για την ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού

Τις ευχαριστίες του εξέφρασε ο πρόεδρος της Κοινότητας Κανδήλας Ξηρομέρου στους γιατρούς για την επιτυχημένη ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τον καρκίνο του μαστού στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης για τη νόσο.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τον καρκίνο του μαστού στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης για τη νόσο.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της τακτικής ιατρικής παρακολούθησης.

Ο Δήμος εκφράζει τις ευχαριστίες προς τους ιατρούς από το Κέντρο υγείας Μύτικα Χρόνη Ιωάννη, Πάντα Αναστασία και Κατσιούλα Μαρία για την άψογη διοργάνωση, την επιστημονική τους κατάρτιση και τη συνεχή τους προσφορά στην τοπική κοινωνία.

Η πρόληψη και η ενημέρωση αποτελούν τα πιο ισχυρά μας όπλα απέναντι στον καρκίνο του μαστού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΛΑΚΙΑΣ) ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ