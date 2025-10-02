O Πολάκης υπερασπίζεται το νόμο της ΝΔ και εγκαλεί Γεωργιάδη για το διορισμό Σερασκέρη στο Αγρίνιο

Δεν είχε την απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία που προβλέπεται στο νόμο, καταγγέλλει ο Παύλος Πολάκης για το διορισμό του Μ. Σερασκέρη στη διοίκηση του Νοσοκομείου Αγρινίου, ζητώντας την απομάκρυνση λοιπόν του διοικητή από τον Αδ. Γεωργιάδη και απειλώντας τον … μάλιστα με ερώτηση στη βουλή.

Η καταγγελία Πολάκη έχει ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Πρώτα και κύρια, γιατί προέρχεται από ένα κόμμα που επί των ημερών του διορίστηκαν διοικητές σε νοσοκομεία ακόμη και ιδιοκτήτες βουλκανιζατέρ, αλλά και από το γεγονός ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται το λεγόμενο νόμο Κεραμέως, που έφερε η ΝΔ για την επιλογή διοικήσεων στους φορείς του Δημοσίου.

Πάντως θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο προκρίνει τρεις υποψηφίους διοικητές μετά από μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ και στο τέλος επιλέγει ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας έναν από τους τρεις για να διορίσει διοικητή.

Αναλυτικά η ανάρτηση Πολάκη:

-Γιατί διόρισες διοικητή στο νοσοκομείο Αγρινίου έναν Μιχάλη Σερασκέρη που κατετάγη τελευταίος στους προσωρινούς πίνακες με 400 μόρια λιγότερα από τους δυο πρώτους;;;

-Γιατί διόρισες αυτόν τον Μιχάλη Σερασκέρη που είχε εργασιακή εμπειρία 98 μηνών και ΟΧΙ 120 μηνών (δέκα χρόνια) ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΝΟΜΟΣ του 2023;;;; Θα έπρεπε να είχε αποβληθεί από τη διαδικασία και όχι να τον προικίσετε με εκατοντάδες μόρια στην προφορική συνέντευξη για να βγει στην τριάδα απ όπου τον επέλεξες!!!!

-Τέλος, αυτόν τον άνθρωπο τον είχε διορίσει για προσωρινό διοικητή ο Πλεύρης και για τον οποίο, ο ανεξάρτητος σήμερα, πρώην βουλευτής σας ο Μάριος Σαλμάς είχε κάνει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή το 2021 για την «κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση» στο νοσοκομείο Αγρινίου και είχε πει τα εξής:

“…διορίστηκε προσωρινά ένας Διοικητής χωρίς καμία απολύτως προηγούμενη προϋπηρεσία σε διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων. Ο διορισμός του έγινε έξω από την κείμενη νομοθεσία που προβλέπει αξιοκρατικές διαδικασίες προκήρυξης και επιλογής των διοικητών των νοσοκομείων, σκεπτικό του ήταν η κάλυψη διοικητικά του νοσοκομείου προσωρινά μέχρι την προκήρυξη και κάλυψη της θέσης. Ουδέποτε μέχρι σήμερα δεν έγινε προκήρυξη ούτε κάλυψη της θέσης με βάση την νομοθεσία. Ο Διοικητής του νοσοκομείου του Αγρινίου διορίστηκε με επιλογή από τον προηγούμενο υπουργό υγείας, λόγω γνωριμίας που είχε και αυτό ήταν και το μόνο κριτήριο επιλογής. Κατά την περίοδο που διοικεί το νοσοκομείο οι ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες έχουν αποδιοργανωθεί, οι δείκτες λειτουργίας του νοσοκομείου έχουν καταρρεύσει και δεκάδες ιατρών έχουν υποβάλλει τις παραιτήσεις τους από το νοσοκομείο……”

Αυτόν λοιπόν τον ΑΝΙΚΑΝΟ και ΧΩΡΙΣ ΟΥΤΕ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΑΣ, επιβραβεύεις Άδωνη Γεωργιάδη ξαναβάζοντας τον διοικητή στο νοσοκομείο Αγρινίου;;;;

Γιατί;; Χρωστάς κάτι; Έχετε κοινή πορεία με τον Πλεύση και αυτόν; Η είναι πειθήνιο όργανο των ρουσφετιών σας;;;

Διώξε τον και διόρισε κάποιον από αυτούς που είχαν τα προσόντα και σχέση με το αντικείμενο!!

Έρχεται και ερώτηση στη Βουλή αν δεν το κανείς!