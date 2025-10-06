Ο Πολάκης «καρφώνει» Τσίπρα μετά την παραίτηση: «Καλές θάλασσες με την 5η διάσπαση»

Τον δικό του αιχμηρό σχολιασμό για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή έκανε ο Παύλος Πολάκης, μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την επόμενη ημέρα στον χώρο της Αριστεράς.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε με έντονο ύφος την αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού, παραπέμποντας στη φράση του Τσίπρα περί «ταξιδιού σε πιο όμορφες θάλασσες», αλλά προσθέτοντας τη δική του ειρωνική αναφορά στη «5η διάσπαση».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«1) Άρα η συζήτηση δεν γινόταν “ερήμην”.

2) Καλές θάλασσες λοιπόν… (με την 5η διάσπαση…)

3) Για να “συνταξιδέψουμε” και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη, θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς!

4) Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία.

5) ΟΛΟΙ θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις».

Με τη φράση «το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ», ο Πολάκης υπογραμμίζει τη δική του θέση υπέρ της ενότητας του κόμματος υπό σαφή πολιτική κατεύθυνση και σύγκρουση με την κυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα αποστασιοποιείται από σενάρια νέου πολιτικού εγχειρήματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Η ανάρτησή του αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο συζητήσεων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έρχεται λίγες ώρες μετά την αποχώρηση του πρώην προέδρου και σε μια περίοδο έντονων ζυμώσεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Πηγή: lifo.gr