Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Αγρινίου με πρωτιά και διακρίσεις σε Βίλια και Ιωάννινα

Πρωτιά και σημαντικές διακρίσεις κατέγραψε ο Γυμναστικός Ποδηλατικός Σύλλογος Αγρινίου στους αγώνες αναβάσεων στα Βίλια Αττικής και τα Ιωάννινα.

Η ανακοίνωση:

Ο Γυμναστικός Ποδηλατικός Σύλλογος Αγρινίου συμμετείχε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 σε δύο σημαντικούς ποδηλατικούς αγώνες ανάβασης, καταγράφοντας αξιόλογες παρουσίες και αποτελέσματα.

Ανάβαση Βίλια – Κιθαιρώνα 2025

Βίλια Αττικής

Στα Βίλια Αττικής πραγματοποιήθηκε ο ποδηλατικός αγώνας δρόμου «Ανάβαση Βίλια – Κιθαιρώνα 2025, Στα Χνάρια του Οιδίποδα», με τη συμμετοχή 65 αθλητών από 18 σωματεία σε όλες τις κατηγορίες.

Η διαδρομή, μήκους 14 χιλιομέτρων, είχε μέση κλίση 7,1% και συνολική υψομετρική διαφορά 840 μέτρων, από την κεντρική πλατεία των Βιλίων (516 μ.) έως την κορυφή του όρους Κιθαιρώνα (1.409 μ.).

Ο αθλητής του συλλόγου Απόλλωνας Επιτρόπου, στην κατηγορία Παμπαίδων, πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, καταλαμβάνοντας την 6η θέση με χρόνο 0:51:18.

18η Ανάβαση Μιτσικελίου

Ιωάννινα

Την ίδια ημέρα, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Ιωαννίνων διοργάνωσε με επιτυχία την 18η Ανάβαση Μιτσικελίου, συγκεντρώνοντας 38 συμμετέχοντες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η διαδρομή των 21,7 χιλιομέτρων περιλάμβανε 1.000 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, αποτελώντας μία από τις πιο απαιτητικές αναβάσεις της χώρας.

Ο Γ.Π.Σ. Αγρινίου συμμετείχε με πέντε αθλητές, οι οποίοι σημείωσαν τις παρακάτω επιδόσεις:

Κατηγορία Ανδρών Μάστερ Β

6η θέση – Ραμιάς Φώντας, 1:05:30.

7η θέση – Μπέτσικας Δημοσθένης, 1:07:18.

8η θέση – Πανουκλιάς Γεώργιος, 1:09:36.

Κατηγορία Ανδρών Μάστερ Γ

1η θέση – Χορταριάς Χρήστος, 1:11:17.

2η θέση – Ζάρας Σπυρίδων, 1:13:54.

Η ταυτόχρονη συμμετοχή του Γ.Π.Σ. Αγρινίου σε δύο διοργανώσεις την ίδια ημέρα σε διαφορετικά σημεία της χώρας, επιβεβαιώνει τη σταθερή αγωνιστική του παρουσία και την οργανωμένη δουλειά που γίνεται σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου.

Οι επιδόσεις των αθλητών αποδεικνύουν τη συστηματική προσπάθεια και την αγάπη τους για το άθλημα, συμβάλλοντας παράλληλα στην προβολή του Αγρινίου στον χώρο της ελληνικής ποδηλασίας.