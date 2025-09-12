Ο πιο πιστός οπαδός της ΝΔ στη Στεφανίδου: «Έχουμε κυβέρνηση που νοιάζεται για τους νέους, επιτέλους»

Ο πιο πιστός νεαρός οπαδός της ΝΔ μίλησε στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, εκφράζοντας με πάθος την ικανοποίησή του για την κυβέρνηση, η οποία «είναι η πρώτη που δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για τους νέους».

Σε μια πρόσφατη εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, δόθηκε η δυνατότητα σε πολίτες να εκφράσουν τη γνώμη τους για τα κυβερνητικά μέτρα. Ανάμεσά τους ξεχώρισε ένας 19χρονος, ο οποίος συστήθηκε ως άνεργος φοιτητής νομικής.

Ο νεαρός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι η πρώτη που δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για τους νέους, προσθέτοντας ότι πλέον έχουν κίνητρο να εργαστούν σκληρά και να αποταμιεύσουν από νεαρή ηλικία.

Δεν δίστασε, μάλιστα, να απευθύνει δημόσια συγχαρητήρια στον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο, που βρισκόταν στο πάνελ.



Ο νεαρός, ωστόσο, δεν ήταν τυχαίος πολίτης αλλά έχει οργανική σχέση με τη ΝΔ, με σαφή θαυμασμό προς κυβερνητικά στελέχη, αφού όπως φαίνεται έχει φωτογραφηθεί με πολλούς υπουργούς.

Και φυσικά, η εμφάνησή του στην εκπομπή δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητο από τους χρήστες του Twitter.

Η «απόσταση» από την πολιτική πραγματικότητα ήταν εμφανώς ανύπαρκτη. Και το πρόβλημα είναι ότι ένας άνθρωπος με αμετάβλητη κομματική σχέση παριστάνει τον ουδέτερο κριτή των κυβερνητικών μέτρων.

Ένα τέτοιο άτομο δεν μπορεί να σχολιάζει «αντικειμενικά» την πολιτική, ειδικά όταν παρουσιάζει τα μέτρα ως δώρα για τους νέους ή ως κίνητρο για εργασία από 18 ετών.

Πηγή: koutipandoras.gr