Ο πιο κουλ Ολυμπιονίκης: 51χρονος Τούρκος σκοπευτής πήρε το ασημένιο με το χέρι στην τσέπη!

Ο συγκεκριμένος αθλητής δεν είναι τυχαίος καθώς έχει αγωνιστεί συνολικά σε πέντε Ολυμπιακούς Αγώνες

To αγώνισμα στο οποίο διακρίθηκε ήταν το μικτό ομαδικό 10 μέτρων με αεροβόλο πιστόλι. Κι αν αυτό δεν λέει και πάρα πολλά σαν είδηση στην Ελλάδα, ο ίδιος κατάφερε να γίνει παγκόσμιο meme.

Αφορμή είναι μία φωτογραφία του που κυκλοφορεί παντού στο διαδίκτυο και ο λόγος το απαράμιλλο στιλ του. Συνήθως, βλέπετε, οι σκοπευτές φορούν ειδικό εξοπλισμό: γυαλιά που βοηθούν στην καλύτερη ακρίβεια και εστίαση του ματιού, ακουστικά για ακύρωση του θορύβου και άλλου τύπου προστατευτικά (δείτε τις διαφορές στην κεντρική φωτογραφία). Ταυτόχρονα έχουν μία πολύ συγκεκριμένη «σωστή» στάση σώματος. Αυτά όμως είναι για τους άλλους.

Turkey sent a 51 yr old guy with no specialized lenses, eye cover or ear protection and got the silver medal pic.twitter.com/sFKcsRzvrw

Για τον Yusuf Dikec τα πράγματα στο ζήτημα της σκοποβολής είναι πολύ πιο απλά. Φόρεσε τα κανονικά του γυαλιά μυωπίας, έβαλε ωτοασπίδες από αυτές που αγοράζεις στο φαρμακείο, έκλεισε το ένα μάτι και έβαλε το ένα χέρι στην τσέπη. Με το άλλο σημάδεψε βολές οι οποίες από ό,τι φαίνεται ήταν αρκετές για να εξασφαλίσουν σε αυτόν και στο ταίρι του το ασημένιο μετάλλιο.

Πάντως, μπορεί να μην του φαίνεται αλλά ο συγκεκριμένος αθλητής δεν είναι τυχαίος. Έχει αγωνιστεί συνολικά σε πέντε Ολυμπιακούς Αγώνες και έχει μία καριέρα που μετράει πάνω από δύο δεκαετίες έχοντας κερδίσει πολλά χρυσά σε Παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτό πάντως ήταν το πρώτο ολυμπιακό πρωτάθλημα που πήρε. Κυριολεκτικά με τα χέρια στις τσέπες.

Dude is a retired non-commissioned officer of the Turkish Gendarmerie. Look how he got the Bull's Eye without any lenses!!pic.twitter.com/jEUZOnRMTa

— Dr. Vedika (@vishkanyaaaa) August 1, 2024