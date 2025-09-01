Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη
Την αγαπημένη του Κατερίνα Μπιρμπίλη θα παντρευτεί ο γιος της Αγάπης Πολίτη και του Γιώργου Βαρδινογιάννη, Παύλος Βαρδινογιάννης, έξι μήνες μετά τον γάμο της αδελφής του Χρυσής με τον Νικόλαο Ντε Γκρες.

Στην αναγγελία του γάμου του ζευγαριού που μετά περίπου δύο χρόνια σχέσης αναφέρεται: «Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γεννηθείς εις Αθήνας Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, γιος του Γεωργίου και της Αγάπης, το γένος Πολίτη, και η Αικατερίνη Μπιρμπίλη, γεννηθείσα εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, κόρη του Αιμιλιανού και της Αναστασίας, το γένος Παπαδημητρίου, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στην Αθήνα Αττικής».

O Παύλος Βαρδινογιάννης (αριστερά) προσέρχεται με τη μητέρα του Αγάπη Βαρδινογιάννη (μέση) και τη μέλλουσα σύζυγό του Κατερίνα Μπιρμπίλη (δεξιά) στον γάμος της Χρυσής Βαρδινογιάννη με τον Νικόλαο ντε Γκρες

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γάμος θα τελεστεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η Κατερίνα Μπιρμπίλη είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδημητρίου, συγγραφέως και συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα», στον οποίο συμμετέχει ως ψηφιακή δημιουργός.

Πηγή: protothema.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

30 χρόνια γάμου για τον Παύλο και τη Μαρί Σαντάλ «Με κατέκτησες με το πρώτο γεια. Για πάντα δικός σου. Παύλος

30 χρόνια γάμου για τον Παύλο και τη Μαρί Σαντάλ «Με κατέκτησες με το πρώτο γεια. Για πάντα δικός σου. Παύλος

Τριάντα χρόνια γάμου γιορτάσαν χθες 1 Ιουλίου ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ. Η χρυσή κληρονόμος και μητέρα πέντε παιδιών ανάρτησε ένα πορτραίτο με τον σύζυγό της και ένα χειρόγραφο σημείωμα του Παύλου προς εκείνη. "Με κατέκτησες με το πρώτο γεια. Για πάντα δικός σου. Παύλος", έγραφε το σημείωμα του Παύλου. Την ανάρτησή της, η Μαρί Σαντάλ, συνόδευσε με την εξής λεζάντα: "30".

02 Ιούλ 2025

Ετικέτες: γάμος, Κατερίνα Μπιρμπίλη, ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;