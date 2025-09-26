Ο Παύλος Μπακογιάννης φοίτησε στο Γυμνάσιο Θέρμου - Στο προαύλιο η προτομή του

Με μια συγκινητική ανάρτηση, του δημάρχου Θέρμου Σπύρου Κωνσταντάρα τιμήθηκε ο Παύλος Μπακογιάννης, δημοσιεύοντας το μαθητολόγιο του Γυμνασίου Θέρμου, στο οποίο ο αείμνηστος πολιτικός φοίτησε κατά το σχολικό έτος 1948-1949
Στο προαύλιο του Γυμνασίου Θέρμου δεσπόζει σήμερα η προτομή του Παύλου Μπακογιάννη, έργο που προσφέρθηκε με πρωτοβουλία και δωρεά του ελληνοαμερικανού συμπολίτη Πέτρου Κ. Γρομητσάρη.

Με το σύνθημα #Ο_ΠΑΥΛΟΣ_ΖΕΙ, ο κ. Κωνσταντάρας υπογράμμισε πως η μνήμη και η παρακαταθήκη του Παύλου Μπακογιάννη παραμένουν ζωντανές για τον τόπο και τις επόμενες γενιές.

26 Σεπ 2025

Ετικέτες: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

