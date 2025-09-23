Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά 5 από τα παιδιά του

«Φως» στα παρασκήνια της οικογενείας του Έλον Μασκ ρίχνει δημοσίευμα των New York Times, που αποκαλύπτουν ότι παιδιά, βιολογικά και θετά, του Έρολ Μασκ, τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση από το 1993 μέχρι και σήμερα.

Αν και ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Έλον Μασκ έχει κάνει μεγάλο μέρος της ζωής του δημόσιο, υπάρχει ένα κεφάλαιο που παρέμενε σιωπηλό: η βαθιά και μακροχρόνια ρήξη με τον πατέρα του, Έρολ Μασκ. Μια νέα έρευνα των New York Times αποκαλύπτει ότι ο πραγματικός λόγος της αποξένωσης είναι ένα σκοτεινό οικογενειακό μυστικό: σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που βαραίνουν τον πατέρα Μασκ.

Η οικογενειακή αυτή τραγωδία έχει εμπλέξει τον 54χρονο επιχειρηματία σε ένα δράμα που συνεχίζει να τον ακολουθεί. Παρά το γεγονός ότι ο Έλον Μασκ έχει χτίσει μια αυτοκρατορία στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ρήξη τον κρατά συναισθηματικά συνδεδεμένο με τη Νότια Αφρική, όπου γεννήθηκε ο ίδιος και όπου κατοικεί ο Έρολ Μασκ.

Οι κατηγορίες εναντίον του πατέρα του αφορούν σε πέντε παιδιά και θετά του παιδιά, τα οποία φέρεται να κακοποίησε στη Νότια Αφρική και την Καλιφόρνια. Η παλιά μαρτυρία είναι από το 1993, όταν η 4χρονη τότε θετή του κόρη κατήγγειλε σε συγγενείς ότι την είχε αγγίξει. Μια δεκαετία αργότερα, η ίδια θετή κόρη ισχυρίστηκε ότι τον έπιασε να μυρίζει τα εσώρουχά της.

Μέλη της οικογένειας κατηγόρησαν επίσης τον Έρολ Μασκ για κακοποίηση δύο από τις κόρες του και ενός θετού γιου. Ακόμη και πιο πρόσφατα, το 2023, συγγενείς και μια κοινωνική λειτουργός προσπάθησαν να παρέμβουν αφότου ο 5χρονος τότε γιος του είπε ότι ο πατέρας του είχε αγγίξει τους γλουτούς του.

Σύμφωνα με δικαστικά και αστυνομικά αρχεία, έχουν ανοίξει τρεις ξεχωριστές αστυνομικές έρευνες, αν και ο Έρολ Μασκ, 79 ετών, δεν έχει καταδικαστεί για κανένα έγκλημα.

Οι κατηγορίες έχουν προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στην οικογένεια, με πολλούς συγγενείς να στρέφονται στον Έλον Μασκ – το μεγαλύτερο παιδί του Έρολ – για βοήθεια. Γύρω στο 2010, ένας συγγενής του έγραψε μια πεντασέλιδη επιστολή, ικετεύοντάς τον να παρέμβει.

Αν και είναι ασαφές αν ο Έλον Μασκ διάβασε την επιστολή, ένας βοηθός του απάντησε σε ένα μέλος της οικογένειας, ενώ ο δισεκατομμυριούχος έχει παράσχει οικονομική στήριξη σε μια πρώην μητριά και δύο ετεροθαλείς αδελφές.

Σε απάντηση των ερωτήσεων από τους Times, ο Έρολ Μασκ απάντησε ότι οι κατηγορίες επινοήθηκαν από μέλη της οικογένειας τα οποία «έβαλαν τα παιδιά να πουν ψέμματα» και πως προσπαθούσαν να αποσπάσουν χρήματα από τον Έλον Μασκ. Παράλληλα, διατήρησε ότι έχει καλή σχέση με τον γιο του.

Πηγή: newsbeast.gr