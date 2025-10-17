Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καταδικάζει τα επεισόδια που δημιουργήθηκαν στο «Αττικόν»

«Τα Νοσοκομεία αποτελούν δομές υγείας και πρέπει να παραμένουν έξω από κάθε είδους βιαιότητες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με αφορμή τα επεισόδια που δημιουργήθηκαν στο «Αττικόν», κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ καταδικάζει τα επεισόδια που δημιουργήθηκαν την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ με επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων σε βάρος γιατρών και εργαζομένων του Νοσοκομείου.

Τα Νοσοκομεία αποτελούν δομές υγείας και πρέπει να παραμένουν έξω από κάθε είδους βιαιότητες. Ταυτόχρονα, ο σεβασμός των γιατρών αποτελεί απαράβατο όρο, ώστε να υπηρετούν το ρόλο τους χωρίς περισπασμούς και με την απαιτούμενη φροντίδα για τους ασθενείς.

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi