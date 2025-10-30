Ο Παναθηναϊκός στο κατόπι του Κοντούρη – Φλερτάρει με το «τριφύλλι» ο μέσος του Παναιτωλικού;

Έντονο ενδιαφέρον εκδήλωσε ο Παναθηναϊκός για τον Σωτήρη Κοντούρη του Παναιτωλικού, με τις συζητήσεις μεταξύ των δύο ΠΑΕ να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως, δήλωσε στη μεσημεριανή εκπομπή του Action24 και του Athletiko.gr ο Κώστας Γουλής «BACK 2 ΜΠΑΚ» θέλοντας να δώσει μια Παναθηναϊκή διάσταση στα όσα έγραψε μία ημέρα νωρίτερα ο Κώστας Τόπας ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον μέσο του Παναιτωλικού.

Σύμφωνα, με τα όσα ανέφερε η Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός έχει ήδη ενημερώσει την Π.Α.Ε. Παναιτωλικός για το σοβαρό ενδιαφέρον της σε ό,τι αφορά στην απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κοντούρης έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Ανδρέα Τεττέι ενώ στάθηκε και στον τρόπο λειτουργίας του Φώτη Κωστούλα όλα αυτά τα χρόνια στον Παναιτωλικό και το Ελληνικό Ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά, τα όσα ειπώθηκαν και η αναφορά στα χρήματα που μάλλον δε θα είναι 500 ή 800 χιλιάδες αλλά φαίνεται πως θα αγγίξουν ή θα ξεπεράσουν και το 1 εκατομμύριο:

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi