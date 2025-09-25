Ο Παναιτωλικός τίμησε την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού στο Δημοτικό Σχολείο Θεστιέων

Την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού γιόρτασε ο Παναιτωλικός με επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Θεστιέων.

Η Π.Α.Ε. Παναιτωλικός έκανε γνωστό πως Μαρκόφσκι, Μαυρίας, Μλάντεν και Αποστολόπουλος επισκέφθηκαν το Δημοτικό Σχολείο Θεστιέων.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση της Αγρινιώτικης Π.Α.Ε.:

«Σήμερα επισκεφθήκαμε το Δημοτικό Σχολείο Θεστιέων, στο πλαίσιο της 12ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού!

Ο Team Manager Marko Markovski και οι Ποδοσφαιριστές Χάρης Μαυρίας, Sebastian Mladen και Απόστολος Αποστολόπουλος μίλησαν για τον Αθλητισμό και την ομαδικότητα και απάντησαν με χαρά στις ερωτήσεις των μικρών μας φίλων.

Παίξαμε Ποδόσφαιρο μαζί τους και το πρωινό γέμισε χαρά, ενθουσιασμό και έμπνευση!».