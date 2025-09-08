Ο Παναιτωλικός ενισχύεται με Μπένι Ν’ Κολόλο από deal με Κλουζ

Ακόμη μία προσθήκη στην ομάδα ολοκλήρωσε ο Παναιτωλικός, καθώς απέκτησε τον Μπένι Ν’ Κολό από deal με την Κλουζ.

Πρόκειται για τον 28χρονο εξτρέμ που έπαιζε στην ομάδα της Ρουμανίας και μάλιστα τα «καναρίνια» αγόρασαν τα δικαιώματά του.

Με ύψος 1,86, αγωνίζεται κυρίως στο δεξί «φτερό», ενώ το 2023 κατέκτησε το πρωτάθλημα Αυστραλίας με την Σέντραλ Κοστ Μαρίνς.

Η καταγωγή είναι από το Ζαΐρ, αλλά έχει κοινοτικό διαβατήριο.

Τα «καναρίνια» απέκτησαν τα δικαιώματά του με μεταγραφή και προχώρησαν σε ακόμη μία επένδυση, κάτι που αποδεικνύει την πρόθεσή τους να ενισχύσουν την ομάδα για την επόμενη σεζόν.

Στο παρελθόν και μεταξύ άλλων φόρεσε ακόμη τη φανέλα των Λιόν και Μπρεστ.

Πηγή: sportal.gr