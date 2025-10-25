Ο Παναιτωλικός δεν λύγισε – Ισοπαλία με χαρακτήρα στη Νίκαια!

Σημαντική ισοπαλία απέσπασε ο Παναιτωλικός στη Νεάπολη, δείχνοντας μαχητικό πνεύμα και ανταγωνιστικότητα επί της Κηφισιάς.

Η Κηφισιά πήρε προβάδισμα με τον Πόμπο, ο Παναιτωλικός ισοφάρισε με τον Κοντούρη, πίεσε στο δεύτερο μέρος, έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα από το 52', όμως η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κατάφερε να κρατήσει το βαθμό της ισοπαλίας.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αναστασίου κατέβασε τον Παναιτωλικό σε σχηματισμό 4-3-3. Ο Τσάβες στην εστία, με τους Μαυρία, Κόγιτς, Σιέλη και Μανρίκε στην άμυνα. Μπουχαλάκης «6αρι», με τους Εστεμπάν και Κοντούρη εσωτερικούς χαφ. Ενκολόλο - Μίχαλακ εξτρέμ και φορ ο Άλεξιτς.

Μοιρασμένο ημίχρονο με γκολάρες

Το πρώτο μέρος είχε δυο όψεις με την Κηφισιά να είναι ανώτερη στην αρχή και τον Παναιτωλικό να παίρνε τον έλεγχο μετά το γκολ που δέχτηκε.

Ο Πόμπο έκλεψε στη μεσαία γραμμή, πέρασε στον Τεττέη, ο οποίος εκανε το γύρισμα, ο Παντελίδης πλάσαρε κι ο Τσάβες μπλόκαρε.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό. Ο Αντόνισε εκτέλεσε κόρνερ με πάσα, ο Βιγιαφάνιε ςέβγαλε σέντρα σπρος το ύψος της περιοχής και ο Πόμπο με πλασέ στην κίνηση νίκησε τον Τσάβες.

Μετά το 25ο λεπτό ο Παναιτωλικός ανέβασε στροφές. Στο 26' ο Άλεξιτς αστόχησε με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή και στο 28' ο Ραμίρεζ απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Κοντούρη.

Τα Καναρίναι έφεραν το ματς στα ίσα στο 37'. Ο Κοντούρης εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, από απομάκρυνση η μπάλα έφτασε εκ νέου σε αυτόν κι ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων χαφ με φοβερό σουτ από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρεζ για το 1-1.

Οι ισορροπίες άλλαξαν από νωρίς στο δεύτερο μέρος. Στο 52' ο Αντόνισε έκανε απρόσεχτο μαρκάρισμα στον Εστεμπάν κι ο διαιτητής Κατσικογιάννης τον απέβαλε έπειτα από on-field review.

Όπως είναι λογικό οι Αγρινιώτες πίεσαν για το γκολ, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο.

Πηγή: gazzetta.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi