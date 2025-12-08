Ο Παναιτωλικός «χτύπησε» νωρίς και πήρε τεράστιο διπλό στις Σέρρες!

Ο Παναιτωλικός «χτύπησε» από νωρίς με τον Ματσάν και κατέκτησε ένα σπουδαίο διπλό στις Σέρρες, επικρατώντας 1-0 του Πανσερραϊκού, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League. Το γκολ του Ματσάν στην έναρξη του ματς έκρινε το αποτέλεσμα και ένα μεγάλο διπλό για τη ομάδα του Αναστασίου στη Μακεδονία.

To πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα ήταν αναγνωριστικό, με τον Παναιτωλικό να ευτηχεί να ανοίξει το σκορ στην πρώτη του τελική στο παιχνίδι. Στο 12ο λεπτό ο Ματσάν με ωραία ατομική ενέργεια, σύγκλινε και σουαρέ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Τιναλίνι για το 0-1.

Μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Πανσερραϊκός μέτρησε ένα μακρινό σουτ με τον Μπρουκς χωρίς να ανησυχεί τον Τσάβες, ενώ για τους φιλοξενούμενους ο Άλεξιτς δοκίμασε τα πόδια του χωρίς να απειλήσει ιδιαίτερα.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στην αρχή του δευτέρου μέρους, με τον Πανσερραϊκό να… θέλει αλλά να μη μπορεί και τον Παναιτωλικό να περιορίζεται στα αμυντικά του καθήκοντα αφού είχε το υπέρ του σκορ.

Οι γηπεδούχοι είχαν δύο επικίνδυνες προϋποθέσεις στο 72′ και το 78′ με τα επικίνδυνα γυρίσματα των Κάλινιν και Μάρας, χωρίς όμως αντίκρυσμα και κάποια κλασική ευκαιρία για την ισοφάριση.

Στα τελευταία λεπτά και παρά το γεγονός ότι οι Σερραίοι ήταν πίσω στο σκορ, η ομάδα του Αναστασίου ήταν αυτή που απείλησε στο 85′ με ωραία ατομική ενέργεια αλλά άστοχο σουτ του Άλεξιτς, ενώ η τελευταία καταγεγραμμένη φάση των γηπεδούχων ήρθε με μία κακή εκτέλεση του Καρέλη στο όριο της περιοχής στο 92′, με το 0-1 να μένει μέχρι το φινάλε και τους Αγρινιώτες να πανηγυρίζουν ένα σπουδαίο τρίποντο.

