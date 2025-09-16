Ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για τη φωτιά στον Υμηττό, παρενόχλησε και ανήλικες στο Αιγάλεω

Ίδιο πρόσωπο είναι ο 32χρονος Παλαιστίνιος επιδειξίας που συνελήφθη για σεξουαλική παρανόχληση ανηλίκων στο Αιγάλεω και για τη φωτιά στον Υμηττό.

Εκτός από σεσημασμένος, διαπιστώθηκε ότι ο άνθρωπος πίσω από τις επιθέσεις στο Αιγάλεω είναι ο ίδιος που έβαλε την μεγάλη φωτιά στον Υμηττό, στις 7/9/25.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος είχε καταγραφεί σε βίντεο για τη φωτιά που κατηγορείται ότι έβαλε, το απόγευμα της 7ης Αυγούστου και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, κοντά στη Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη Καρέα.

Έτσι μετά τη σύλληψη για τις επιθέσεις εναντίον των γυναικών στο Αιγάλεω, σήμερα (16/9/25) ο 32χρονος οδηγήθηκε από στελέχη της ΔΑΕΕ στον εισαγγελέα, για τον εμπρησμό στον Υμηττό.

Ο 32χρονος Παλαιστίνιος έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στις 11 Μαΐου 2025 είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε συμπατριώτη του, στην περιοχή της Ομόνοιας.

