Ο οσκαρικός Fisher Stevens και η θρυλική παραγωγός των ταινιών James Bond, Barbara Broccoli, μιλούν στο Argo Talks

Ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης του Hollywood, Fisher Stevens, μέσα από την συνέντευξη του, κάνει μια γλαφυρή αναδρομή στην πορεία του, αναλύοντας πως κατάφερε να πραγματοποιήσει τα πρώτα του βήματα στο χώρο, παρά τα εμπόδια που βίωσε, καθώς και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τεράστια αυτή βιομηχανία.

Ο Fisher Stevens είναι ένας ηθοποιός που έγινε σκηνοθέτης και μπήκε στον χώρο του θεάματος μέσω των ρόλων του σε μια σειρά από ταινίες της δεκαετίας του ’80 και του ’90, όπως το “Short Circuit” και το “Hackers”. Ενώ, όντας πολυτάλαντος, γρήγορα έπαιξε μεγάλους ρόλους και σε θεατρικές παραστάσεις του Broadway, όπως το Torch Song Trilogy, το Brighton Beach Memoirs και το Carousel.Μετά από μια πορεία τριάντα ετών, ο Στίβενς ανοίγει μια νέα σελίδα στην καριέρα του, ως παραγωγός ντοκιμαντέρ, κρατώντας σε δεύτερη μοίρα την ηθοποιία. Κερδίζει Όσκαρ ως συμπαραγωγός του «The Cove», της συναρπαστικής αποκάλυψης του φωτογράφου Louie Psihoyos για την ιαπωνική αλιευτική βιομηχανία και ιδρύει την Insurgent Media με τους Andrew Kirsch και Erik Gordon, με ρητό σκοπό τη δημιουργία ντοκιμαντέρ. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης πρωταγωνίστησε τελευταία στην μεγάλη επιτυχία του HBO, Succession, ως ένα ανασφαλές στέλεχος δημοσίων σχέσεων της Waystar Royco και υπέγραψε την σκηνοθεσία του νέου ντοκιμαντέρ για την ζωή του David Beckham στο Netflix. Ενώ μία ακόμη πρόσφατη δουλειά του ως παραγωγός ήταν και το τεράστιο hit του Netflix, Tiger King.

Επίσης στο 6ο επεισόδιο της πλατφόρμας Argo Talks φιλοξενείται η Barbara Broccoli, μια από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες παραγωγούς της βιομηχανίας του θεάματος. Γεννήθηκε το 1960 από τον δημοφιλή παραγωγό Albert R. Broccoli και τη Dana Broccoli. Λίγο καιρό αργότερα, ο A. Broccoli εξασφάλισε τα δικαιώματα για τα δημοφιλή μυθιστορήματα του Τζέιμς Μποντ γραμμένα από τον Ίαν Φλέμινγκ.

Η ίδια αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στον κινηματογράφο, δούλεψε για πρώτη φορά στις ταινίες του Μποντ ως βοηθός παραγωγής για το Octopussy (1983). Ενώ αργότερα, στις δύο ταινίες με τον Timothy Dalton, προήχθη σε associate producer, ώσπου το 1995, ο πατέρας της παρέδωσε τα καθήκοντα παραγωγής. Μια χρονιά που σηματοδότησε μια τεράστια μετάβαση για τον Bond, αφού ο Dalton αμέσως αντικαταστάθηκε από τον Πιρς Μπρόσναν, ανασυστήνοντας έτσι τον θρυλικό χαρακτήρα του 1950 που είχε αρχίζει πλέον να δείχνει ξεπερασμένος και σεξιστής. Επιπλέον, η Barbara Broccoli πιστώνεται και το έξυπνο κάστινγκ της Judi Dench ως «M» που έκανε την πρώτη γυναίκα αφεντικό του Bond.

Πέραν αυτών, η Barbara Broccoli έχει κάνει παραγωγή πολλών ανεξάρτητων ταινιών όπως το The Rhythm Section, The Silent Storm και το Film Stars Don’t Die In Liverpool.

Έχει επίσης μεγάλη αγάπη για το θέατρο και το 2002 ήταν συμπαραγωγός στην επιτυχημένη θεατρική παραγωγή του μιούζικαλ, Chitty Chitty Bang Bang, η οποία αποτέλεσε την πιο μακροχρόνια και πιο επιτυχημένη, οικονομικά, παράσταση που έχει παίξει ποτέ στο Λονδίνο. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος στο τμήμα κινηματογράφου στα βραβεία BAFTA (Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης), και πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου Νέων.

Το Variety την συμπεριέλαβε στο Variety 500 (ως μια από τους 500 ηγέτες επιχειρήσεων με τη μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια βιομηχανία των ΜΜΕ).

