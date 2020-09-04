Ο ορισμός των αγώνων της 1η φάσης του Κυπέλλου Αιτωλοακαρνανίας

Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα αγώνων της 1ης φάσης του κυπέλλου ΚΑΙ ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΑΣ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 12-9-2020 ΩΡΑ 17:00 (ΚΥΠΕΛΛΟ)
ΡΙΓΑΝΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ – ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΣΤΑΚΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ – ΑΕ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ
ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13-9-2020 ΩΡΑ 17:00 (ΚΥΠΕΛΛΟ)
ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΕ ΛΕΣΙΝΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΡΗΓΑΝΑ ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957
Θ.ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ ΝΤΑΪΚΟΥ ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ – ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16-9-2019 ΩΡΑ 17:00 (ΚΥΠΕΛΛΟ)
ΕΜΙΛΕΩΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που το πρωτάθλημα Κ-19 της SUPERLEAGUE δεν αρχίσει το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 12-13/9/2020 ο αγώνας της 16-9-2020 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, θα διεξαχθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 13-9-2020 στο ίδιο γήπεδο.
Ο Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΣΒΙΚΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ
aitosports.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις
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